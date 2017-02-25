25.02.2017 16:58:40

Memur -Sen'den Hatay'da 'Tercihimiz Evet' buluşması

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında Memur-Sen olarak evet diyeceklerini belirtti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında Memur-Sen olarak evet diyeceklerini belirtti.Esen, Hatay Kültür Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin egemen güçlerin hedefinde olduğunu belirterek, "81 ilde 'evet' kampanyalarını başlattık. Gerçekleri konuşuyoruz, kimse kimseyi kandıramaz. Geçmişte 'kahrolsun emperyalizm' diyerek egemen güçlerin yani emperyalistlere hizmet ettiklerini hepimiz artık öğrendik. Bunları biliyoruz, artık gizleyemezler. Artık bilinenler aşikar olacak ve bunların sahte kahraman olduklarını da hepimiz öğrendik. Sahte kahramanların hükümranlığına son vermek, bu ülkenin gerçek yiğitlerinin, Anadolu insanının iktidarının pekişmesi için 'evet' diyoruz" dedi.Türkiye'nin diz çökmeyeceğini belirten Esen, "Dün diz çökmedik, bugün diz çökmüyoruz, Allah'ın izniyle yarın da diz çökmeyeceğiz, bunu herkes bilsin. Yeni bir dünya kuruluyor. Gecemizi gündüzümüze ekleyip adil bir dünyanın işaret fişeğini dünyanın dört bir tarafına fırlatıyoruz ama vesayet, vesayetle prangasını daha da sağlamlaştırmak istiyor. Şimdi bakmayın siz onların ve işbirlikçilerinin suskun olduğuna, vesayetçilerin derdi belli. Vesayetçiler, eski iktidarda oldukları günlerin tekrar geri gelmesi için çaba sarf ediyorlar" diye konuştu.Vesayet sisteminin çok sinsi olduğuna işaret eden Esen, bazılarının algı oyunlarıyla milleti yönlendirmeye çalıştığını, suskunluğu ise silah olarak kullandıklarını ileri sürdü.