09.05.2017 12:49:01

Memduh Öztürk: 'Burç İstanbul'un temeli durmaksızın üç gün sürdü'

MHM Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Öztürk, 12 ay içerisinde sahiplerine teslim edecekleri Burç İstanbul projesinin bölgedeki merkezi konumundan dolayı ofis ihtiyacı olanlar tarafından büyük ilgi beklediklerini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

MHM Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Öztürk, 12 ay içerisinde sahiplerine teslim edecekleri Burç İstanbul projesinin bölgedeki merkezi konumundan dolayı ofis ihtiyacı olanlar tarafından büyük ilgi beklediklerini söyledi.MHM Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Öztürk İstanbul Beylikdüzü bölgesinde inşa ettikleri Burç İstanbul projesi hakkında yaptığı açıklamada "Temeli atılırken C-50 beton ve 8 bin ton demir kullanılmıştır. 3'üncü Köprüde kullanılan ekipmanlarla temel betonu tek parça halinde durmaksızın 3 günde dökülmüştür" dedi.Öztürk, projenin bölgenin en yüksek binası olduğunun altını çizerek, "Merkezi bir konumda bulunduğu için ofis ihtiyacı olanlar tarafından kiralama anlamında büyük ilgi görmesini bekliyoruz. 2+1 ofislerin isteğe göre birleştirilerek 3+1 ofisler elde edilebileceğini, projede VRF sistemiyle ısınma ve soğutma sağlanacak" ifadelerini kullandı.Öztürk, merkezi konumda ve tüm ulaşım araçlarının yanıbaşında olması ulaşım sorununu da ayrıca kolaylaştıracağının belirterek, projenin kaba inşaatı bittiğini 12 ay içerisinde sahiplerine teslim edileceği söyledi.