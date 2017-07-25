25.07.2017 21:40:04

Melo'nun Galatasaray ve çay aşkı

Brezilya'lı futbolcu Felipe Melo, Galatasaray'ı ve Türkiye'yi unutmuyor. Melo, paylaştığı son fotoğrafta çay içerken, salonunda bulunan koltuklar dikkat çekti. Melo, evindeki koltukları Galatasaray, İnter ve Palmeiras formalarıyla kaplattırmış.



Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'nun Galatasaray ve Türkiye aşkı bitmiyor. Galatasaray'dan ayrıldığı günden bu yana sarı-kırmızılıların her maçını takip eden tecrübeli oyuncu, Brezilya'daki evinde çektirdiği fotoğrafı, kendisine ait olan sosyal medya hesabından paylaştı. Çay içen Melo'nun arkasında bulunan koltuklar ise dikkat çekiciydi. 3 koltuğu daha önce formasını giydiği Galatasaray ve İnter'in yanı sıra şu anda oynadığı Palmeiras formasıyla kaplatan Melo, Juventus formasına ise evinde yer vermedi.