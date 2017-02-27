27.02.2017 18:54:14

Melo, Beşiktaş derbisine hazır

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesi eski takım arkadaşlarına sosyal medyadan destek verdi. Bu paylaşım Beşiktaşlıları kızdırdı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesi eski takım arkadaşlarına sosyal medyadan destek verdi. Bu paylaşım Beşiktaşlıları kızdırdı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve o dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Felipe Melo, yaptığı paylaşımla kendi taraftarlarının desteğini alırken, Beşiktaş taraftarlarından ise tepki gördü.

GOLLERİNİ PAYLAŞTI

Palmeiras forması giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Twitter'dan Beşiktaş'a attığı 4 golün ve dakikaların yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

33 yaşındaki futbolcu, paylaşımında 'Haydi çocuklar, kalbim sizinle... Yeni bir tarih yazalım...' ifadelerini kullandı.