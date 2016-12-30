30.12.2016 22:16:34

Melo bedavaya gidiyor

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Felipe Melo'nun Inter'le sözleşmesini feshetmeye çalıştığını, bedavaya Palmeiras'a gideceğini yazdı.

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Felipe Melo ile ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

Melo'nun Palmeiras'la anlaştığını açıklayan İtalyan spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Brezilyalı oyuncunun kulübü Inter'le sözleşmesini feshetmeye çalıştığını bildirdi.

LUCAS LEIVA'DA KİRALIK FORMÜLÜ

Gazete ayrıca Melo'nun ardından bir diğer orta saha oyuncusu Gnoukouri'nin de takımdan ayrılacağını iddia ederken, bu ikilinin yerine Liverpool forması giyen Lucas Leiva'nın kiralanacağını kaydetti.

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