Melo bedavaya gidiyor

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Felipe Melo ile ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
Melo'nun Palmeiras'la anlaştığını açıklayan İtalyan spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Brezilyalı oyuncunun kulübü Inter'le sözleşmesini feshetmeye çalıştığını bildirdi.
LUCAS LEIVA'DA KİRALIK FORMÜLÜ
Gazete ayrıca Melo'nun ardından bir diğer orta saha oyuncusu Gnoukouri'nin de takımdan ayrılacağını iddia ederken, bu ikilinin yerine Liverpool forması giyen Lucas Leiva'nın kiralanacağını kaydetti.