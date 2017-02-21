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Melikgazi'den Başarılı Öğrencilere Satranç Takımı
21.02.2017 11:17:16

Melikgazi'den Başarılı Öğrencilere Satranç Takımı

Satranç sporunun hayattan kopuk yapay olmayıp bizzat hayatın gerçeklerinden esinlenerek ortaya çıkmış bir oyun olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, çocukların düşünme, muhakeme ve ani kararlar verebilme özeliklerini ortaya çıkaran ve geliştiren satranç sporunun desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Satranç sporunun hayattan kopuk yapay olmayıp bizzat hayatın gerçeklerinden esinlenerek ortaya çıkmış bir oyun olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, çocukların düşünme, muhakeme ve ani kararlar verebilme özeliklerini ortaya çıkaran ve geliştiren satranç sporunun desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak başarılı öğrencilerin her zaman ödüllendirildiğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, satrancın bir zeka oyunu olmasına rağmen günlük yaşamda engellerin ve zorlukların aşılmasında karar verme yeteneğini geliştirdiğini ve katkı sağladığını söyledi.

Kayseri Büro Memur Sen 2 Nolu Şubesi ile yapılan görüşmelerde sosyal, kültürel ve eğitimsel çalışmaları kararı aldıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, alınan bu karara istinaden başarılı sendika üyesi çalışanların başarılı öğrencilerine verilmek üzere 50 adet satranç takımını sendika yönetimine teslim ettiklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesi ile her zaman kültürel, sportif ve eğitimsel çalışmalarda bulunduklarını belirten Kayseri Büro Memur Sen 2 Nolu Şube Başkanı Talep Şahin ise sendika üyelerimizin başarılı çocuklarını teşvik etmek ve örnek olması açısından hediye edilen bu 50 adet satranç takımından dolayı Melikgazi Belediye Yönetimine teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.
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