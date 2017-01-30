30.01.2017 13:02:12

Melikgazi'de okullar ilaçlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarıyıl tatilini fırsat bilerek okullarda ilaçlama çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarıyıl tatilini fırsat bilerek okullarda ilaçlama çalışmalarını başlattıklarını söyledi.Kış aylarında da ilaçlama çalışmalarına ara vermediklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıçi "Özelikle kış aylarında kalorifer dairesi, çatı katları, bodrum ve kömürlüklerde ilaçlama çalışması yapılmaktadır. Bina yöneticilerinin telefon ile isteklerini bildirmeleri halinde hemen ilaçlama gerçekleştirilmektedir. Okullarda sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idare odaları ilaçlanmaktadır." dedi.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin böceklere karşı kış dönemi çalışmalarını hem larva hem de ergin ve yetişkin dönemlerde etkin ilaçlama gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini de sözlerine ekledi.