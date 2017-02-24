24.02.2017 10:37:04

Melikgazi Belediyesinde yatırım anketi yapıldı

Melikgazi Belediye Hizmet Binası'nda geçen yıl dış cephe yalıtım ve yenileme çalışması ile iç bölümlerde açık ofis sisteminin gerçekleştirildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Kültür ve Tiyatro hizmet binasında yenilime ve iç düzenleme çalışması için çalışanlar arasında anket yapıldığını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Melikgazi Belediye Hizmet Binası'nda geçen yıl dış cephe yalıtım ve yenileme çalışması ile iç bölümlerde açık ofis sisteminin gerçekleştirildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Kültür ve Tiyatro hizmet binasında yenilime ve iç düzenleme çalışması için çalışanlar arasında anket yapıldığını söyledi.Belediye müdürler toplantısında 2017 yılı çalışma planı içinde yer alan ancak yapılma aşamasında bu mekanda hizmeti sunacak olan personele çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi çalışmasının yine kendilerine sorulduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu ile Hanımlara Özel Fitnes Salonun yer aldığı alanın çalışmasına anket sonuçlarında olumlu bir tablo çıkması sonrasında başlanıldığını ifade etti.KÜLTÜR MERKEZİNDE YENİLEME ÇALIŞMASIReferans ve örnek belediye olunmasında çalışanların büyük katkısı ve desteğinin olduğunu bu açıdan belediye çalışanlarına nezih ve modern ortamlarda çalışma imkanı sunduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:"Belediye yatırımlarında örnek ve referans belediye olarak gösteriliyorsak bunun temelinde istişare, dayanışma ve bütünlük söz konusudur. Mahalle yatırımlarını gerçekleştirirken mahalle sakinlerin isteklerini göz önünde bulunduruyoruz. Birçok mahalle de anket yaptık. Muhtarlımız arasında anket yapıyoruz. Bu sefer çalışanlarımızı sorduk. Onların kararları önemli çünkü personelin motivite edilmesi çok önemli. Hizmeti sunarken nezih bir ortamda sunması vatandaşa da yansımaktadır. Bu anket ile proje çalışmasına başladık. Birkaç proje hazırlayıp bunda anket olarak kendilerine sunacağız"