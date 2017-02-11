11.02.2017 11:26:06

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri,

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı Ocak ayı içerisinde, çevreyi kirleten, gürültü kirliliği ile toplumu rahatsız eden, umuma açık alanlarda izinsiz mal satışı yapan 18 kişiye toplam 2 bin 865 lira para cezası kesildiğini söyledi.

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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı Ocak ayı içerisinde, çevreyi kirleten, gürültü kirliliği ile toplumu rahatsız eden, umuma açık alanlarda izinsiz mal satışı yapan 18 kişiye toplam 2 bin 865 lira para cezası kesildiğini söyledi.Herkes duyarlı ve bilinçli olmalıKabahatler Kanununa göre 18 idari ve yaptırım karar tutanağı tanzim edilerek Halk ve Çevre Sağlığına verilen büyük önemi bir kez daha gösterdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç , 'Ocak ayı içerisinde mal ve hizmetleri satmak için çevreyi rahatsız edenler ile izinsiz cadde ve sokakları işgal edenler uyarılmaktadır. Ancak Kamu alanlarını satış yeri olarak görenlere izin verilmemektedir. Ama uyarılara rağmen kamu alanlarını izinsiz işgal etmeyi alışkanlık haline getirenlere de kamu adına ve kamu yararına olmak üzere para cezası uyguluyoruz. Bu konuda Melikgazililerin de bilinçli ve duyarlı olmasını bekliyoruz." dedi.Gürültülü çalışarak çevreyi rahatsız eden bir ayrı işletmeye ceza uyguladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların çevre ve halk sağlığı konusunda duyarlı olmaya davet ederek, 252 13 33 no'lu telefona ihbar edebileceklerini sözlerine ekledi.