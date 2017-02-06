06.02.2017 15:13:29

Melikgazi Belediyesi yarı yıl tatilinde 34 okulun bakımını yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün açılan ve ilk ders zilinin 2016-2017 yılı ikinci dönem eğitim ve öğretimi için Melikgazi Belediyesince ilçe genelinde gerekli tedbirlerin alındığı ve çalışmaların tamamlandığını söyledi.

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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün açılan ve ilk ders zilinin 2016-2017 yılı ikinci dönem eğitim ve öğretimi için Melikgazi Belediyesince ilçe genelinde gerekli tedbirlerin alındığı ve çalışmaların tamamlandığını söyledi.Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 229 okulda eğitim yılına başlanıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi nüfusu ile Kayseri ilinin en büyük ilçesi konumundadır. Kayseri'de merkez ilçenin yüzde 50'si Melikgazi'de yaşamaktadır. 554 bin nüfusun yaklaşık 125 bini bugün okula başladı. 229 eğitim kurumu ve 125 bin öğrenci kapasiteli ilçemizde belediye olarak gerekli tedbirler ve çalışmaları tamamladık. Sömestr tatili süresince 34 okulda okul içi tadilat ve bakım yaptık. Ayrıca yine ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda haşerata karşı birden çok ilaçlama çalışmasını yerine getirdik. Öğrencilerimize başarılar temin ediyorum" ifadelerini kullandı.