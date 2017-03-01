01.03.2017 15:13:13

Melikgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Planlaması ve Koordinasyon toplantısı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan mal ve hizmet ile her türlü alımın belirli bir plan içinde bütünlük arz ederek gerçekleştirilmesi için yapılan toplantı da ihale uygulamanın takviminin belirlendiğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan mal ve hizmet ile her türlü alımın belirli bir plan içinde bütünlük arz ederek gerçekleştirilmesi için yapılan toplantı da ihale uygulamanın takviminin belirlendiğini söyledi.Kayseri merkez yerleşiminde nüfusunun yüzde 50'sinin sadece Melikgazi de yerleştiğini ancak mesai ve hafta sonları bu nüfusun daha da artığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "2017 yılı çalışma programında yapılacak hizmet ve yatırımlarda gerekli olan mal ve hizmet alımlarında ihale tarihleri ve ihalelerin zamanı çok önemlidir. Bu açıdan ihalelerde bir program ve bütünlük sağlamak istedik ki verimli bir çalışma yerine getirilsin. Her türlü planlama yapılmış ancak malzeme eksikliğinden hizmet verilemiyorsa bu eziyete dönüşür. Bu açıdan Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz ile bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm bu birimlerin düzenli, ortak ve planlı bir çalışma yapabilmesi için toplantı düzenleyerek görev dağılımı gerçekleştiriyoruz" dedi.Melikgazi Belediyesinin örnek ve referansBu toplantıda çalışma ve ihale tarih takvim planı oluşturulduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu, bu açından bu tür toplantı düzenlediklerini sözlerine ekledi.