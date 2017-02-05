05.02.2017 13:27:40

Melikgazi Belediye Meclisinde 23 Madde Görüşülecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin gündeminde bulunan mevzuları görüşüp karara bağlamak üzere 06 Şubat 2017 Pazartesi günü saat: 16.00 'da Melikgazi Belediye Meclisinde toplanacağını bildirdi.

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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin gündeminde bulunan mevzuları görüşüp karara bağlamak üzere 06 Şubat 2017 Pazartesi günü saat: 16.00 'da Melikgazi Belediye Meclisinde toplanacağını bildirdi.06 Şubat 2017 Pazartesi saat:16.00' daBelediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine imkân tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kararların ilgili komisyonlarda tek tek incelenerek oylandığını belirtti.İlgili komisyonlarda detaylı inceleme ve araştırmaBelediye Meclislerin yatırım ve hizmetlerin karar mercisi olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yine tarihi mekanların onarımı, eğitime destek ve enerji aktarımı gibi maddeler bulunduğunu belirterek şunları söyledi;"Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkının almış olduğu kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açından Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte, önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir. 2017 yılının ikinci meclis toplantısının gündeminde 23 madde bulunmaktadır"