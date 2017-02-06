06.02.2017 17:25:27

Melikgazi Belediye Meclisi'nde 44 madde görüşüldü

Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2017 yılı Şubat meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 21'i ek olmak üzere toplam 44 gündem maddesi görüşüldü.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2017 yılı Şubat meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 21'i ek olmak üzere toplam 44 gündem maddesi görüşüldü.Melikgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 22 madde oylanırken, 22 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis gündem maddelerinin genelde imar olduğunu çünkü planlı ve sağlıklı bir şehirleşmenin temelinde imar planlarının uygulanmasının yer aldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak eğitime, sağlık hizmetine ve spor tesisleri ile tarihi mekan ve arkeolojik alanlara büyük önem veriyoruz. Bu manada ilçe sınırları içerisinde tarihi yapıların bir envanteri çıkarıldı. Mahallerindeki vakıflara ait tarihi eserlerin onarımı için oy birliği ile kabul edildi. Mahallelerde hizmet verecek olan trafo merkezi yer tahsisi için karar aldık. Bu toplantıda oy birliği ile şehrimizde amatör olarak hizmet veren kulüplere kayak malzeme istekleri kabul edildi" dedi.Kentsel Tasarım Müdürlüğünce 16 tarihi mekanda onarım yapılarak hizmete sunulduğu, 14 tarihi mekanda ise proje çalışmasının devam ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak belediye İletişim Merkezinin büyük beğeni topladığını sözlerine ekledi.