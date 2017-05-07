08.05.2017 00:13:39

Melenchon'dan Macron'a tepki

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yarış dışı kalan aşırı solcu aday Melenchon, seçimin galibi Macron'un programının, ülkenin sosyal birikimlerine karşı savaş olduğunu savundu

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura geçemeyen aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon, sandık çıkış anketlerine göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Yürüyüş Hareketinin lideri Emmanuel Macron'un programını, "cumhurbaşkanlığı hükümdarının yeni programı" olarak niteledi.

Melenchon, sandık çıkış anketlerinin sonuçları açıklandıktan sonra kendisini destekleyenlere açıklama yaptı.

Melenchon, "Bir kez daha, her şeye rağmen cumhuriyetin kimliğine yabancı olduğu için ülkemiz aşırı sağı reddetti." dedi.

Demokrasiye olan sevgisinden dolayı Macron'a başarılar dilediğini belirten Melenchon, Macron'un programını "cumhurbaşkanlığı hükümdarının yeni programı" olarak niteledi.

Macron'un programının, ülkenin sosyal birikimlerine karşı savaş açtığını iddia eden Melenchon, geçmişle bağlarını koparmak isteyenleri kendi hareketine davet etti.