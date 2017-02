18.02.2017 15:12:55

Mektup Projesi velilerden tam not aldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yahya Kemal İlkokulu eğitim ve öğretimin en önemli ayağı olan veli ayağını daha da sağlamlaştırmak için 'Mektubunuz Var' projesi hazırladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yahya Kemal İlkokulu eğitim ve öğretimin en önemli ayağı olan veli ayağını daha da sağlamlaştırmak için 'Mektubunuz Var' projesi hazırladı.Velilerin, çocuk eğitimi, çocukların okul başarısı ve sağlıklı kişilik gelişiminin nasıl mümkün olacağı ilgili bilgilere yer verilen mektup, velilerin dikkatlerini çekmek ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Okulun öğretmenleri tarafından belirlenen konular dahilinde her 15 günde bir velilere gönderilecek mektupta aynı zamanda velilerin sorumlulukları da hatırlatılıyor.Eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğunun bilenicinde olduğuna dikkat çeken Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Ali Yıldız, "Yahya Kemal İlkokulu olarak eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğunun bilenicindeyiz. Amacımız, bize emanet ettiğiniz canınızdan çok sevdiğiniz sevgili yavrularınızı okulumuz çatısı altında hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitmektir. Yüreğimizdeki sevgi, belleğimizdeki bilgiyi, kişiliğimizdeki çizgiyi onlarla paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu anlayış ve kararlılıkla, geleceğe meslekte özveri ve saygı ilkeleri ile birbirimize kenetlenmiş bir ekip olarak beynini, gönlünü, yüreğini, emeğini ve yıllarını eğitime adamış öğretmenlerimize büyük sorumluluk düştüğünü biliyorum. Biz Yahya Kemal İlkokulu olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Ancak yönetici ve öğretmenlerimizin sorumluluğu kadar siz velilerin de sorumlulukları var. Hatta bunun daha fazla olduğu kanaatindeyim. Eğitimde başarı, okul-öğrenci ve aile üçlü sacayağına bağlıdır. Bu yönüyle öğretim üç tekerlekli bir arabaya benzetebiliriz. Tekerleklerden birinin istenildiği gibi olmaması ya da eksik olması arabanın hareketin engeller" dedi.Velilerin, mektupları dikkatle okuyup istifade etmelerini isteyen Müdür Yıldız, "Çocuklarımızı hayata ve bir üst öğrenime hazırlarken öğretim kadar eğitimdeki manevi ve ahlaki değerlerin de önemi gün geçtikçe daha fazla hissedilmektedir. Bu nedenle, biz çocuklarımız büyüğe saygı unutan çevresini ve başkasını hiç düşünmeyen, vefa duygusu hiç kalmamış, sadece kendi menfaatini düşünen öğrenciler olarak değil, kişiliği gelişmiş, ilke ve hedefleri olan, bilgili, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine karşı saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zevkli ve de eğlenceli hale getirerek eğitimde hayallere ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle, siz değerli velilerimize her 15 günde bir eğitim ve öğretimle alakalı, öğretmenlerimizin hazırlayacakları bilgi mektupları gönderilecektir. Bu mektuplarımızı dikkatle okuyup istifade edeceğinize inancım tamdır" diye konuştu.Müdür Yıldız, Mustafa Tunç ve Mehmet Kılınç olmak üzere emeği geçen bütün öğretmenlere teşekkür etti.Veliler ise gönderilen mektubun içeriğinden memnun kaldıklarını ifade ederek yoğun iş temposundan dolayı unutulan sorumlulukların hatırlatıldığını söyledi.