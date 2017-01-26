26.01.2017 20:50:54

Meksika'dan Trump'a büyük şok!

Trump'ın bugünkü 'duvar' açıklamasının ardından, Meksika Başkanı Nieto, gelecek hafta ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya yönelik tavrı, iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirdi.

Trump bugün yaptığı açıklamada, Meksika sınırına örmek istediği duvar için komşu ülkenin ödeme yapmaması durumunda gelecek hafta Enrique Pena Nieto ile yapacağı görüşmeyi iptal etmenin daha iyi olacağını söylemişti.

Bunun üzerine Twitter'dan bir açıklama yapan Meksika Başkanı Enrique Pena Nieto, gelecek hafta Trump'la yapacakları görüşmeyi iptal ettiklerini Beyaz Saray'a bildirdiklerini söyledi.

Nieto, ABD ile iki ülkenin yararına olacak bir anlaşmaya ulaşmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Trump bugün, ABD-Meksika sınırına duvar inşa edilmesini öngören başkanlık emrini imzaladı.

Trump ayrıca, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) da Meksika'nın lehine olması gerekçesiyle yeniden müzakere etmeyi istiyor.

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