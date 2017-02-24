24.02.2017 21:10:32

Meksika'da Trump tepkisi büyüyor

Meksika İçişleri Bakanı Chong, ABD'nin göçmen politikasına açık bir şekilde karşı olduklarını dile getirdi.

Radio Formula'ya verdiği röportajda Osorio, Meksika hükümetinin, ABD'den sınır dışı edilecek başka ülke vatandaşlarını kabul etmeyeceğini belirtti.



Osorio, ABD'nin organize suçla mücadele amacıyla "Merida Initiative" anlaşması kapsamında Meksika'ya sağladığı 2,5 milyar doları geri çekmekle tehdit etmesi durumunda ise ülkesinin bu parayı gözden çıkaracağını ifade etti.



Donald Trump'ın, Meksika ile ABD arasında duvar çekilmesini öngören kararnamesinin ardından Nieto, 31 Ocak'ta ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etmişti.



İptal edilen görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly dün Meksika'ya geçerek temaslarda bulunmuşlardı.