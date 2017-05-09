09.05.2017 23:08:50

Meksika'da havai fişek deposunda patlama: 14 ölü, 22 yaralı

Meksika'nın Puebla kentindeki havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

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Meksika'nın Puebla kentindeki havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.San Isidro kasabasında, bir havai fişek deposunda 15 Mayıs'ta düzenlenecek dini gün kutlamaları için depolanan havai fişeklere maytap atılması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 5'i çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi.