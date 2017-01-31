31.01.2017 17:56:15

Mehmetçik'in organları 5 kişiye hayat verdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve organları ile 5 kişiye hayat veren asker, son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve organları ile 5 kişiye hayat veren asker, son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma er Emre Gacar (21), terhis mahiyetinde geldiği izinde, memleketi Salihli'de kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan ilk tedavinin ardından Balıkesir Atatürk Hastanesi'ne sevk edilen Emre Gacar'ın 29 Ocak Pazar günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin onayı ile Emre Gacar'ın karaciğer, kornea, kalbi ve böbrekleri bağışlandı ve 5 kişiye hayat verdi.Evin tek oğlu olan Emre Gacar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, önce baba ocağına götürülüp helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacağı camiye omuzlarda getirildi. Kemer Camii'nde kılınan cenaze namazı ve ailenin isteği doğrultusunda düzenlenen askeri törenin ardından Kemer Mahalle Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi.Gacar'ın cenaze namazına başta Kaymakam Turgut Çelenkoğlu olmak üzere AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, askeri erkan ile yakınları ve mahalle halkı katıldı. Cenaze töreninde baba Emin Gacar'ın ise zorlukla ayakta durduğu görüldü.