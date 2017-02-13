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Mehmet Yolyapar'dan 'Toplumsal Sevgi Haftası' önerisi
13.02.2017 18:28:25

Mehmet Yolyapar'dan 'Toplumsal Sevgi Haftası' önerisi

Çorum'da yerel bir gazetenin 14 Şubat Sevgililer Günü'nden yola çıkılarak toplumda sevgi ve barışın hakim kılınması amacıyla başlattığı 'Toplumsal Sevgi Haftası' önerisi büyük ilgi gördü.

Çorum'da yerel bir gazetenin 14 Şubat Sevgililer Günü'nden yola çıkılarak toplumda sevgi ve barışın hakim kılınması amacıyla başlattığı "Toplumsal Sevgi Haftası" önerisi büyük ilgi gördü.

Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Gazeteci Mehmet Yolyapar tarafından Sevgiler Günü'nün toplumsal sevgiye dönüştürülmesi amacıyla gündeme getirilen öneri farklı kesimler tarafından da olumlu tepkiler aldı. Gazete tarafından her ay çıkarılan Yazılıkaya adı verilen ekte de toplumsal sevgi, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı.

Toplumsal barış ve sevgi ihtiyacından kaynaklanan bir anlayışla geçen yıl 8 Şubat'ta Toplumsal Sevgi Haftası'nı önerisini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Mehmet Yolyapar, "47 yıllık meslek hayatım boyunca hep toplumsal birliktelik ve barışa dikkat çektim. Etnik kökenimiz, mezhebimiz, siyasi görüşümüz, dünyaya bakışımız farklı olabilir ama biz hepimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Bu toplumun eşit, özgür ve aynı derecede onurlu bireyleriyiz. Tüm bu farklılıklarımız, ayrışma nedeni değil, tersine zenginliğimizdir. Ezici çoğunluğumuzla, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" ilkesine kopmaz bir biçimde bağlıyız. Bu, dünyanın en güzel coğrafyasında, bağımsızlığımızı, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, dostça, kardeşçe, barış içinde yaşamak, mutlu olmak, çocuklarımıza yaşanır bir Türkiye, güzel bir Çorum bırakmak istiyoruz. 6 Şubat 2016 tarihinde Çorum Haber, Çorum'un en fazla morale ihtiyaç duyduğu bu dönemde, 'Sevgililer Günü'nü, sevgililerin birbirlerine karşı olan duygularını da aşarak 'Toplumsal Sevgi Günü'ne, bu haftayı da 'Toplumsal Sevgi Haftası'na dönüştürmek istiyor" demiştik. 14 Şubat'ı kapsayan haftayı Çorum'a özel "Sevgi Haftası" olarak kutlayabileceğimizi belirterek, Herkesin birbirine sevgi ve saygıyla yaklaştığı, birbirini anlamaya, hoş görmeye çalıştığı, kin, öfke, nefret, kıskançlık, çekememezlik gibi insanı küçülten duyguların yerini, güzel duyguların, insan sevgisinin aldığı bir ortam oluşturabiliriz" ifadesini kullanmıştık.Ve çağrımızı şöyle sürdürmüştük: "Çorum böylelikle, altında kaldığı karamsarlık sislerini bir nebze olsun dağıtabilir, insanların psikolojisi pozitife dönebilir, geleceğe güven, umut ve inanç adına ibre artıya geçebilir. Haydi Çorumlular! Sadece iyilik ve güzellik düşünerek, olumlu ve yapıcı olarak bunu başarabiliriz" dedi.

Bugün, yeni bir "Toplumsal Sevgi Haftası"nın başladığının altını çizen Yolyapar, "Yarın ise sevgililerin günü. Eğer, barış içinde kardeşçe yaşama, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, iç-dış tüm zorlukların üzerine el ele yürüme irademiz tamsa, o çok muhtaç olduğumuz umut ışıklarını yakalayabilir, karanlıkları yırtıp atabiliriz. Bugün, evde, işyerinde, sokakta, çarşıda, bulunduğunuz her yerde, insanlara sadece gülümseyin, içten gelerek ve kardeşçe, iyi duygular besleyerek. Sadece insan oldukları için. Aynı havayı teneffüs ettiğiniz, sizinle aynı toplumun bireyleri oldukları için. Göreceksiniz, çok şeyi değiştireceksiniz. Hep şikayet ettiğimiz, kıskançlıklar, kaprisler, kompleksler yenilebilir, bunların yerini sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygusu alabilir. Kazanan ise, mutlaka ve mutlaka Çorum olur, Çorumlu olur" ifadelerini kullandı.
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