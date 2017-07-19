19.07.2017 18:41:26

Mehmet Şimşek kimdir?

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sonrasında açıklama yaptı ve yeni kabineyi açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına göre 6 bakanın görevi değişti ve 5 yeni isim kabineye girdi. Yerini koruyan isim ise Mehmet Şimşek oldu.

Yeni Bakanlar Kurulu'nda yer alacağı kesinleşen isimlerden Mehmet Şimşek, Başbakan yardımcılığını üstlenecek 3 isimden biri oldu.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967'de Batman'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Mehdiye'dir. Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.