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Mehmet Özhaseki: 2030'a kadar ciddi deprem bekliyoruz
28.07.2017 13:42:16

Mehmet Özhaseki: 2030'a kadar ciddi deprem bekliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir etkinlikte Türkiye'nin 2030 yılına kadar çok ciddi bir depreme ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Muğla'da bir etkinliğine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

"2030 YILINA KADAR CİDDİ BİR DEPREM BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin yüzde 71'inin deprem kuşağında oluğunu açıklayan Bakan Özhaseki, bu riski en yakından hissedecek ilin İstanbul olduğunu belirterek, "1939'larda Erzincan'dan başlayarak, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl aralarla Nikser üzerinden Abant'a, Marmara'ya kadar gelen bir deprem kuşağı var. Birikmiş bir gaz var ve bir şekilde bu patlayacak ve dışarıya çıkacak. Bu belli aralıklarla birikiyor ve patlıyor. Bunun aralıkları şehirlere göre, mevkisine göre 30 yılda bir oluyor. Bazen 50 yılda bir oluyor.

İstanbul'da 250 yılda bir olan var, 500 yılda bir olan var. Tüm bunların ortalamasına bakıldığı zaman hocalarımızın ortalamasını söylüyorum. 2030 yılına kadar ciddi bir deprem var. Bu yarın sabah ta olabilir, Allah korusun, Ama 12-15 yıl sonra da olabilir. Şimdi bu gerçeklik ışığında bizim bunu beklememiz söz konusu olamaz. 'Allah vermesin' demek, 'Kader' demek asla bizim tavrımız olamaz" dedi.

"99 ÖNCESİ YAPILAN BİNALAR RİSK ALTINDA"

Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da biliyoruz ki; özellikle son yıllarda yoğun bir yapılaşma var. Belki de 1950'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda yapılanları kastederek söylüyorum, binaların hepsi risk altında. 99 öncesinde yapılan binaların tamamı risk altında. 99'dan sonra yapılanlar yeni deprem yönetmeliğine göre yapıldığı için biraz daha sağlam gözüküyor. Ama 99 öncesi yapılanların hepsi eski yönetmeliğe göre yapıldığı için ve deprem güncellemesi olmadan yapıldığı için müthiş bir risk taşıdığın da biliyoruz.

Eğer 3,5-4 milyona yakın İstanbul'da bir yapı stoğu varsa, bunun neredeyse yüzde 25'i, 30'özellikle sahillerde Avcılar tarafından başlayan kesim büyük bir risk taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı arkadaşları bunları tek anlattığım gibi kentsel dönüşümden nasıl istifade edeceklerini de anlattım. Dedim ki 'Deprem geldiği zaman A partili, B partili demez, kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demez en sevdiklerimizi götürür" dedi.

"HAZIRLIK YAPMALIYIZ"

Türkiye genelinde 500 bin binada dönüşüm yapılacağını, bunların 200 binini İstanbul, 300 binin ise Anadolu'da olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Bizim yapmaya çalıştığımız şu. Sayın başbakanımıza dün yine arz ettim konuşu. Sağolsun o da çok sıcak ilgi gösterdi. Bu yasaların bir an önce çıkması için de ilgili arkadaşlara emir verdi. Meclisin çalışma aritmetiği içerisinde müthiş bir çalışma yapılacak. Bu yasalar çıktıktan sonra da hedefimiz Türkiye çapında 500 bin binanın dönüştürülmesi. 15 yıllık bir hedef koyduk. 7,5 milyon Türkiye'deki binanın dönüşümünü hesaplıyoruz.

Bu İstanbul'da ne kadar? Yıllık 200 bin gibi İstanbul'da hedef koyduk. Bunların 200 bini İstanbul, 300 bini Anadolu. Bunun kendine has finansman modellerini, rezerve alan konusundaki sıkıntıları aşacak formülleri, yasal altyapıdaki eksiklikleri tek tek tespit ettik. İnşallah bunlar çıkar ve gelecek yıl İstanbul'dan başlayarak tüm Anadolu'ya bu kentsel dönüşüm işini yayarız ve biz de kendimizi görevimizi yaptığımız şu bakanlık itibari ile görevini yapmış bir insan olarak huzurla ayrılırız diye düşünüyorum. Düşündüklerimizi gerçekleştirebilirsek Türkiye'yi deprem'e hazır hale getireceğiz. Hazırlık yapmazsak Allah korusun bizi bir felaket bekliyor demektir" dedi.


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