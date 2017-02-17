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Mehmet Kocadon Gündoğan'da vatandaşları dinledi
17.02.2017 16:30:14

Mehmet Kocadon Gündoğan'da vatandaşları dinledi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Günadoğan Mahallesi'nde Gündoğan, Küçükbük, Farilya mahalle sakinleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili de vatandaşlara bilgi verdi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Günadoğan Mahallesi'nde Gündoğan, Küçükbük, Farilya mahalle sakinleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili de vatandaşlara bilgi verdi.

Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Mahalle Meclisi tarafından Gündoğan'da bir kafeteryada düzenlenen toplantıda Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a; Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ ile Taner Uslu, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri ve Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri de eşlik etti. Toplantıya Farilya Muhtarı Akın Yılankaya, Gündoğan Muhtarı Ali İğneci, Küçükbük Muhtar Azası Özlem Tekin ile mahalle sakinleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Başkan Kocadon, toplantıda halkın sorunlarını dinleyip fikir alışverişi de yaparak belediye birim müdürlerine, sorunların çözümünün bir an önce sağlanması hususunda talimatlar verdi.

Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Mahalle Meclisi sözcüsü Mehmet Kocabıyık, açılış konuşmasında vatandaşlara ve Mehmet Kocadon'a "Hoş geldiniz" diyerek kendisine bölge halkının taleplerini iletti.

Konuşmacıları tek tek dinleyen Başkan Mehmet Kocadon yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını ifade ederek "Turizmde de bir düşüş yaşıyoruz. Bu düşüşün getirmiş olduğu ekonomik sıkıntılar da Bodrum Belediyesi'nin üzerine yansıyor. Ekonomik sıkıntı var ama bu ekonomik sıkıntının olması demek, hizmetleri aksatmak anlamına gelmez tabi. Elimizden ne geliyorsa sizlerle beraber bu göreve devam edeceğiz. Sizler bize destek olacaksınız, bizler de size destek olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Kocadon, bölgede AYDEM tarafından gerçekleştirilen elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmasının, yaşanan elektrik kesintilerini azaltacağını söyleyerek "Öbür taraftan görüntü kirliliği yaratan direklerin kaldırılmasını biz de destekliyoruz. Biraz zorlanıyorsunuz tabi yollardan dolayı ama bunları yapmak zorundayız, bunların yapılması lazım. Bodrum' da bu görüntü kirliliğinin kalkması lazım. Bundan sonra da hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarını yapacağız." dedi.

"Saynur Gelendost'un bir anıtını da yapacağız"

Gündoğan Meydanı ve pazar yeri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan, "Burada vatandaşın mülkiyet hakkı nedeniyle yaşanan bir sıkıntı var. Çözüm üretmek için de çalışıyoruz. Vatandaş, davalarının hepsini kazanmış. İnanıyorum ki en kısa sürede bir çözüm üreteceğiz. Şehirler meydanlarıyla caddeleriyle anılır, onlarla bilinir. Bunlar atlanılmış hep zamanında ancak tabi şimdi Bodrum ki biliyorsunuz, İstanbul'dan daha fazla rantın olduğu bir yer. Taşı toprağı altın değil, pırlanta oldu. Bunların hepsini biz düzeltiyoruz. Sizi ne meydansız bırakacağız ne pazar yersiz bırakacağız. Ayrıca geçen gün açtığımız Türkan Saylan büstü gibi Sayın Saynur Gelendost'un bir anıtını da yapacağız. Ona da güzel bir yer hazırlayacağız. Ayrıca Gündoğan'ın pazar yeri için de yakında güzel haberler vereceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Bölgede gerçekleşen inşa faaliyetleriyle ilgili soruları ise Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, "Biz gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. Bize gelen ilk şikayetten itibaren tespitlerimizi yaptık ve bu tespitlerimizle ilgili de yasal süreçleri başlatıyoruz." şeklinde yanıtladı.

Başkan Mehmet Kocadon, toplantının ardından Gündoğan bölgesinde bulunan esnafları ziyaret ederek hal hatır sordu, istek ve taleplerini alarak yerine getirilmesi hususunda belediye birim müdürlerini görevlendirdi.
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