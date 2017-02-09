09.02.2017 15:59:53

Mehmet İzol: 'İstihdam artışı, refah seviyesini yükseltir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı 'ekonomi seferberliği' çağrısı Mersin'den yanıt buldu. Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, 'Tüm üyelerimizi yeni istihdamlar yaratmaya davet ediyoruz. İstihdam artışı, refah seviyesini yükseltir' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı 'ekonomi seferberliği' çağrısı Mersin'den yanıt buldu. Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Tüm üyelerimizi yeni istihdamlar yaratmaya davet ediyoruz. İstihdam artışı, refah seviyesini yükseltir" dedi.Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan İzol, "Yeni yıl ile ilgili verdiğimiz tüm mesajlarda ülkemize ve kentimize güvendiğimizi belirttik. 2017 yılı içerisinde yatırımlarımıza devam edeceğiz dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu çağrıdan önce de böyle düşünüyorduk, fakat eğer ülkemizde bir 'ekonomi seferberliği' ilan edildiyse en küçük üyemizin bile en azından birkaç kişiye istihdam alanı yaratmasını istiyoruz. Her üyemiz kendi firmasının büyüklüğü ölçüsünde yeni istihdamlar yaratmalı. İşsizliğin önüne geçildiği takdirde ülkemizin refah seviyesi de yükselecektir. Bunun için el birliği yapmamız gerek. Hatta gerekirse gruplar halinde yeni ortaklıklar yaratarak, üçerli, dörderli işbirlikleri ile yeni yatırımlar yapılmalı. Hem ülkemizin üretimi arttırılıp, ihracat rakamları yükseltilmeli, hem de işsizliğe karşı yeni yatırımlar geliştirilmeli" diye konuştu.