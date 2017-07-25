26.07.2017 11:41:39

Mehmet Görmez, Diyanet'in FETÖ raporunu açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez FETÖ'nün geriye doğru 40 yılını araştırdığı raporunu açıklıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında hazırlanan rapor açıklandı.

Diyanet'in "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunda, FETÖ elebaşı Gülen'in kendisini olağanüstü bir şahsiyet olarak algılatmak için çok büyük ve sistematik bir çaba gösterdiği, incelenen kitap ve ses kayıtlarından ise örgüt mensuplarına "Fetullah Gülen sıradan bir kimse değildir. O, ahir zamanda İslam'ı ihya etmek için Allah tarafından seçilmiş özel bir kişidir" telkininde bulunduğu belirtildi.



Diyanet'in raporunda, FETÖ elebaşının "uykuda veya uyanıkken, insanlar içinde, kısaca her durumda Hz. Peygamber ile görüştüğünü ima ettiği, ondan talimatlar alıp bunları örgüt mensuplarına Hz. Muhammet'in emirleriymiş gibi yansıttığı" kaydedildi.

Raporda, sufilerin yalnızca kişisel tecrübelerini aktarırken kullandıkları tasavvufi kavramların, FETÖ elebaşı Gülen tarafından istismar edilerek toplumsal bir hareketi yönlendiren ilahi mesajlar gibi sunulduğu aktarıldı.







"SADECE DEVLETE SIZMADILAR"



Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ'nün yalnızca devletlere değil düşüncelere ve inançlara da sızdığını ifade etti.



Görmez, FETÖ'nün "Allah'ı ulaşılabilir kılmaya çalıştığını ve Peygamber'le sürekli görüştüğünü" söylediğini aktardı.

FETÖ elebaşı Gülen'in "kibri tevazu olarak pazarladığını" belirten görmez, FETÖ'nün çalışmalarıyla sadece Allah ve Peygamber'in değil aynı şekilde Kuran-ı Kerim'in de istismar etmeye çalıştığına değindi.







"FETÖ CAMİYİ İSTİSMAR ETTİ"



Sızıntı dergisindeki 19 bin görselin 8 bininin başka inançlara ait olduğunun tespit edildiğini belirten Görmez'in konuşmasından satır başları şöyle:

"FETÖ için diyalog, dünyaya yayılmanın bir aracıdır. FETÖ, söylemlerini yaymak için camiyi istismar etti, kürsüyü kirletti. FETÖ'ye göre mabedler kapanabilir ama karanlık yayan ışık evleri açık kalacaktır. Masum çocukların barınma ihtiyacını kullanarak, onunların zihinlerini sistematik bir propagandaya maruz bırakmışlardır. Bu rapor dini istismar etmenin izdüşümünü takip etmektedir. Yalnızca FETÖ'yü anlatmamaktadır, aynı zamanda zihnimizi bu tür istismarlara karşı daha duyarlı kılmaktadır."