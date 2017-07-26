26.07.2017 13:47:33

Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!

Mehmet Görmez, bir süredir konuşulan 'görevden ayrılacağı' yönündeki iddialara ilişkin ilk kez konuştu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kendi Dilinde FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunun kamuoyuna açıklandığı programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Görmez görevden ayrılacağının sinyalini verdi.

Mehmet Görmez yaptığı açıklamada,"Yeri zamanı geldiği zaman teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içinde olacağım" dedi. Bir gazetecinin, "Konuşmanız sırasında 'Son günlerim' dediniz. Gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakıyor musunuz? Bıraktıktan sonra herhangi bir yerde göreve mi başlayacaksınız?" sorusu üzerine Görmez, şu açıklamaları yaptı:

"Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım."

NE ZAMAN AYRILACAK?

Mehmet Görmez, görevden ayrılacağı tarihe yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı.