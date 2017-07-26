SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Mehmet Görmez 'darbeyi susturan' salâların talimatını nasıl verdi?
Mehmet Görmez 'darbeyi susturan' salâların talimatını nasıl verdi?
27.07.2017 10:51:01

Mehmet Görmez 'darbeyi susturan' salâların talimatını nasıl verdi?

Yenişafak Yazarı Abdulkadir Selvi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 15 Temmuz'un seyrini değiştiren 'salâ' talimatını nasıl verdiğini yazdı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İşte yazının ilgili bölümü:

15 Temmuz gecesi saat 22.00 sıralarıydı. MİT'in Yenimahalle'deki yerleşkesindeki yemek masasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Suriye muhalefetinden din adamı Muaz el Hatib vardı. Hakan Fidan yemeğin başında, “Ciddi bir ihbar söz konusu, sizinle görüşmemi tamamlayamayabilirim” demişti. Çorbasından iki kaşık almıştı ki gelen haber üzerine yerinden fırladığı gibi dışarı çıktı.

EŞİ ARADI, 'DARBE OLUYRO' DEDİ

Mehmet Görmez ile Muaz el Hatib ne olduğunu anlamaya çalışırken, hışımla içeri giren görevliler, “Sizi sığınağa alacağız” dedi. Sığınağa inerken bir patlama oldu. “Saldırıya uğradık” dediler. Tam o sırada Mehmet Görmez'in eşi aradı. Hatice Hanım'ın sesi telaşlıydı. “Mehmet darbe oluyor” dedi. Bir çırpıda, İstanbul'dan Cumhurbaşkanlığı'ndaki bir görevlinin eşinin aradığını, “Buranın etrafını sardılar, darbe oluyor” dediğini aktardı. Görmez, MİT'te olmanın verdiği güvenle, “Ben de bu işi en önce haber alacak bir yerdeyim, onlar öyle bir şey demedi, belki terör saldırısıdır” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı'nın darbeyi Ziya enişteden öğrenmesi gibi, MİT'teki Diyanet İşleri Başkanı da darbeyi eşinden haber almış ama inanmamıştı. Sığınağa indiler. İkinci bir patlama daha oldu. Görmez o an darbe girişimi olduğunu anladı. Bunun üzerine görevlilere, “Beni buradan çıkarın, benim vazifelerim var, yapmam gereken işler var” dedi. Saldırı altındayız, en güvenli yer burası demelerine rağmen ısrar etti. Bu kez, “Sizin aracınız zırhlı değil” dediler. Görmez'e MİT'in zırhlı araçlarından birini verdiler, Muaz el Hatib ise Görmez'in aracıyla hareket etti. İkisi zıt yönlere gittiler. Araç, MİT'in iki No'lu kapısından Formula 1 yarışındaki gibi fırlayarak çıktı. MİT'in etrafını dolaşıp Demetevler'deki sokak aralarına girdi. O arada şüphelenen Görmez, “Ne oluyor, nereye gidiyoruz” diye sordu. Öndeki görevli geriye dönerek, “Darbe oluyor hocam” dedi. Görmez'in yüzünün gerildiğini görünce, “Siz merak etmeyin, sizi koruyacağız” diye konuştu.

DARBECİ TELEFONDA

O arada Diyanet İşleri Başkanı'nın telefonu çaldı. Tanımadığı bir numaraydı, yine de açtı. Çok otoriter bir ses, “Mehmet Görmez'le mi görüşüyorum?” dedi. Görmez'in, “Evet” karşılığını vermesi üzerine, “Hocam ne oluyor?” diye sordu. Görmez'in, “Kimsiniz” sorusuna, “Duyarlı bir vatandaş” cevabını verdi. Diyanet İşleri Başkanı, “Benim numaramı bulduğunuza göre, ne olduğunu bilirsiniz” dedi, karşılık beklemeden telefonu kapattı. Eşini aradı. Eşi, “Burası tekin değil, evin etrafında birileri var. Seni almaya gelmişler. Buraya gelme” dedi. Bağlıca'da oturan büyük kızının evine geçti. Eve girmişti ki telefonu tekrar çaldı. Arayan aynı numaraydı. Telefonu açtığında aynı ses daha otoriter bir ses tonuyla, “Beni iki dakika dinlemeniz lazım” dedi. Görmez telefonu kapattı, yeri belirlenmesin diye kartı çıkarıp bataryayı ayırdı.

13 YIL ÖNCE BABASININ VERDİĞİ BRİ TALİMATTI...

MİT'ten çıktığı andan itibaren, “Ben ne yapabilirim” diye düşünüyordu. Kıbrıs Barış Harekâtı başlayınca din görevlisi olan babası, “Mehmet, minareye çık, sala ver” demişti. Onu hatırladı. 13 yaşındayken babasının verdiği talimat, darbe gecesine damgasını vurdu. Az sonra minarelerden salalar okunmaya başladı. Tüyleri diken diken eden salalar, darbeye karşı direnişin ve bir milletin uyanışının simgesi oldu.

Camilerden salalar okunurken, Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmayı başardı. “Sayın Cumhurbaşkanım İslam dünyasının duası arkanızda, siz kazanacaksınız. Ben camilerden salalar verdiriyorum ve herkesi hukukuna sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah razı olsun Mehmet Hoca” dedi, ardından ilave etti; “Salalar verilsin, herkes hukukuna sahip çıksın”.


    YORUM YAZ
Alman firmalar Çankaya'daydı
Alman firmalar Çankaya'daydı
Türkiye’nin önde gelen 19 Alman firmasının temsilcileriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen Binali Yıldırım, Türkiye’deki toplam ihracatları 10 milyar dolar civarında olan, toplam yatırımları ise yaklaşık 20 milyar avro olan firma temsilcileri ile görüştü.
27.07.2017 11:56:52
Feci kaza kamerada!
Feci kaza kamerada!
Otomobil motosikletliyle çarpıştı. Feci kaza kameraya yansıdı.
27.07.2017 11:33:00
Mescid-i Aksa'da dün gece!
Mescid-i Aksa'da dün gece!
İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kaldırılmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısı önünde toplanan Kudüslüler, kutlama yaptı. Bariyerlerin yüklendiği kamyonet bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar kutlama yaptı.
27.07.2017 11:17:35
Lunaparkta korkunç kaza!
Lunaparkta korkunç kaza!
ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
27.07.2017 10:21:50
DİSK’ten Şişli Belediyesi önünde eylem!
DİSK’ten Şişli Belediyesi önünde eylem!
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi bir grup kendilerini istihdam eden ve Şişli Belediyesi’ne taşeron hizmeti veren firmanın, yapılacak yeni ihaleye alınmayacağını öne sürerek Şişli Belediyesi önünde eylem başlattı.
27.07.2017 09:39:09
Diyanet, FETÖ'nün bozukluklarını 1 yıl inceleyerek buldu
Diyanet, FETÖ'nün bozukluklarını 1 yıl inceleyerek buldu
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ elebaşının konuşmalarını, kitaplarını ve dergilerdeki yazılarını inceleyen Din İşleri Yüksek Kurulu'nun söz konusu şahsın, hareketin, sızma hareketinin düşünce arka planını ortaya çıkardığını belirterek, ''Sızıntı' dergisi sadece 70'li yıllardan itibaren başlayan bir derginin adı değil, bir hareketin ve bir metodun adıdır' dedi.
26.07.2017 22:04:14
Karabükspor'dan gol yağmuru
Karabükspor'dan gol yağmuru
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Kardemir Karabükspor, oynadığı dördüncü hazırlık maçında adeta gol oldu yağdı.
26.07.2017 22:03:10
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Dışişleri'nden İsrail'e cevap geldi!
Dışişleri'nden İsrail'e cevap geldi!
PKK Halep'te tutuklamalara başladı
PKK Halep'te tutuklamalara başladı
Gülen'den yeni talimat
Gülen'den yeni talimat
81 ilde operasyon
81 ilde operasyon
Fakıbaba: Domates ihracatında olumlu gelişmeler yaşanabilir
Fakıbaba: Domates ihracatında olumlu gelişmeler yaşanabilir
CHP'de yeniden 'olağanüstü kurultay' sesleri
CHP'de yeniden 'olağanüstü kurultay' sesleri
Merve Kavakçı'ya sürpriz görev
Merve Kavakçı'ya sürpriz görev
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Görmez'den FETÖ yapılanmasına ilişkin açıklama
Görmez'den FETÖ yapılanmasına ilişkin açıklama
Yemen'de hava saldırısı: 1 çocuk hayatını kaybetti
Yemen'de hava saldırısı: 1 çocuk hayatını kaybetti
Diyanet, FETÖ'nün bozukluklarını 1 yıl inceleyerek buldu
Diyanet, FETÖ'nün bozukluklarını 1 yıl inceleyerek buldu
SON YORUMLANANLAR
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
Muhtarlardan dolandırıcılara 'Gelin Evlendirelim' çağrısı
Muhtarlardan dolandırıcılara 'Gelin Evlendirelim' çağrısı
ABD’li askerler böyle öldürüldü
ABD’li askerler böyle öldürüldü
'Adil Öksüz'ün akrabaları hala üst düzey görevlerde'
'Adil Öksüz'ün akrabaları hala üst düzey görevlerde'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fethullah Gülen'e tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fethullah Gülen'e tepki
'Çocuklar Duymasın' zirvede döndü!
'Çocuklar Duymasın' zirvede döndü!
Kemal Kükrer Gıda, Japonların olmaya hazırlanıyor
Kemal Kükrer Gıda, Japonların olmaya hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa çağrısı!
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Pentagon: Batı baharı yaşanabilir
Pentagon: Batı baharı yaşanabilir

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları