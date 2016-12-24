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Mehmet Akif İnan anıldı
24.12.2016 17:30:17

Mehmet Akif İnan anıldı

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucu Başkanı şair, yazar, araştırmacı, öğretmen Mehmet Akif İnan vefatının 16. Yılında Memur-Sen Muğla Şubesi'nin düzenlediği Mehmet Akif İnan'ın hayatı, sanatı ve mücadelesini kapsayan etkinlik düzenledi.

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucu Başkanı şair, yazar, araştırmacı, öğretmen Mehmet Akif İnan vefatının 16. Yılında Memur-Sen Muğla Şubesi'nin düzenlediği Mehmet Akif İnan'ın hayatı, sanatı ve mücadelesini kapsayan etkinlik düzenledi.

Menteşe Öğretmenevinde düzenlenen etkinliğe Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Etkinlikte Mehmet Akif İnan'ı Eğitim Bir-Sen eski Genel Başkan Yardımcısı Hıdır Yıldırım anlattı.

Memur Sen İl Başkanı Önder Uçak, Akif İnan'ın hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikir şemsiyesi altında yer alırsa alsın, inancından dolayı horlanmaması tezini savunduğunu belirterek, "Mehmet Akif İnan bu doğrultuda hak ve özgürlük mücadelesini sürdürmüştür. Bu teşkilat hak ve özgürlük mücadelesinin lideri olmuş ve 15 Temmuz'da ortaya koyduğu tavırla bunu göstermiştir. Tüm sivil toplum kuruluşlarına örnek ve öncülük yapmıştır. Mehmet Akif İnan 14 Şubat 1992'de yola koyularak kirlenmiş bir alanda yeni bir çığır açarak hak mücadelesi verdi. Bir çekirdekte bir filizi, bir filizde bir fidanı, bir fidanda ormanı düşleyerek umutsuzluğa kapılanlara umut aşılayan birisiydi. Bizler de bugün bu bilinçle mücadelemizi sürdürüyoruz. Müslüman kimliğinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı bu zamanda umutsuzluğa kapılmayıp daha fazla birbirimize kenetlenmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Mehmet Akif İnan'ın yaşamını anlatan Eğitim Bir-Sen eski Genel Başkan Yardımcısı Hıdır Yıldırım, "Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra bizim manevi cephemizin yıkılmasını önlemek için mücadele veren büyüklerimiz var. Fikir, edebiyat, sanat ve mücadele cephesinde en önde koşturan liderler vardır. Mehmet Akif Ersoy bu liderlerin başında gelmektedir. Biz Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen olarak dünden bugüne O'na bir aidiyet belirtmekten hep gurur duymuşuzdur. Necip Fazıl Kısakürek, SezaiKarakoç, Nuri Pakdil bu büyüklerimizdendir. Bizim ruh dünyamızın çökmesini ve yarına ilişkin öngörülerimizin yıkılmasını önlemek için mücadele veren insanlardır. İşte bunlardan birisi de Mehmet Akif İnandır. Mehmet Akif İnan'ı 17. Vefat yılında anıyoruz. Mehmet Akif İnan bir şair, bir yazar. Mehmet Akif İnan'dan daha iyi şairler var, daha iyi yazarlar var. Ama bu insanlar vefat sonrası Mehmet Akif kadar her yıl Anadolu'nun dört bir yanında anılabiliyor mu? Mehmet Akif İnan bir şey yaptı. Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen'i kurdu, bu mücadeleyi başlattı, bu mücadele için önde yürüdü, rahatından, huzurundan ailesinden fedakarlıkta bulundu" dedi.
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