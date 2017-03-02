02.03.2017 20:21:27

'Mehmet Akif Ersoy'u anlamak' konferansı düzenlendi

Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulu tarafından, okul öğrencilerine yönelik, 'Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak' konulu bir konferans düzenlendi.

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Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulu tarafından, okul öğrencilerine yönelik, 'Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak' konulu bir konferans düzenlendi.Harran Üniversitesi emekli öğretim görevlilerinden, Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu müdürlüğü görevi yapan Araştırmacı-Yazar Mehmet Oymak tarafında verilen ve yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Oymak, müdür yardımcıları, idareciler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.Konferansına istiklal marşının yazarı ile ilgili bilgiyi aktararak başlayan Araştırmacı-Yazar Mehmet Oymak konuşmasınında, "istiklal marşımız korkma ile başlar. Bu kelimeyi Mehmet Akif Ersoy şiirin başına aldıktan sonra bu şaheser ortaya çıkmış. Peygamberimiz hicret ettiği zaman ölümle karşı karşıya geldiklerinde mağarada Hz. Ebubekir'e 'Korkma, Allah bizimle beraberdir' demişti. Marşımızın başındaki Korkma, ürkeklik, zayıflık, acizlik değildir. Allah insanın yanında olduğu zamanda hakiki inananlar için korkuya yer olmaz. İstiklal marşının bütünü böyledir. İstiklal marşı bir şiir değildir, bir sözleşmedir, yemindir, ahittir. Bu marş bir ülkenin veya ırkın değil, doğudan batıya, kuzeyden güneye kıtalar arası bir sözleşmedir. Böyle bir mana içerdiği için Mehmet Akif Ersoy marş seçimindeki yarışmaya, para ödülü olduğundan dolayı katılmamıştır. Daha sonra ricalar üzerine marşı yazmıştır. Günümüzde İstiklal Marşı ve yazarının ifade etmek istediği manaları anlamamız lazımdır. Oldukça derin manalar yüklüdür ve duygularımızın dışarı yansımasıdır" şeklinde konuştu.Konferans sonunda Öğrencilere kendi kitaplarından hediye eden Araştırmacı-yazar Mehmet Oymak'a, Hilvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Oymak tarafından günün anısına plaket takdim edildi.