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Bu da uyuşturucu odası
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Konya'da huzur operasyonu: 40 gözaltı
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Meğer 'Orman Çocuğu' değilmiş!
Jon Favreau tarafından yönetilen, Justin Marks tarafından yazılan fantezi macera filmi Orman Çocuğu'nun kamera arkası görüntüleri
Meğer 'Orman Çocuğu' değilmiş!
Jon Favreau tarafından yönetilen, Justin Marks tarafından yazılan fantezi macera filmi Orman Çocuğu'nun kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Bakın o sahneler nasıl çekilmiş...
1 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları'nı açıkladı. 14 şehrin Türkiye sıralaması değişti. Hangi şehrin nüfusu ne oldu? İşte 81 ilin il il güncel nüfus rakamları...
Başakşehir, dünyaca ünlü yıldıza imza attırdı!
Başakşehir, dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.İşte Süper Lig'de devre arasında kesinleşen transferler...
Rusya'da akılalmaz olay! Kaldırım taşlarını sökünce...
Mahalle sakinleri kaldırım taşlarının altından gelen sesi duyunca bakın ne yaptı!
31 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Bu kadarına pes dedirten mimarlık hataları
Kimine göre mimari hata kimine göre tam bir fecaat! Kapısız balkonlar, merdivenli engelli tuvaletleri ve daha niceleri... İşte mimari felaketler...
Kayserispor - Fenerbahçe maçından sonra capsler patladı
Geçtiğimiz gün Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etmesi sonucu capsler havada uçuştu. İşte kırıp geçiren o capsler...
30 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
29 Ocak 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Darbecilerin yargılanacağı duruşma salonu hazır!
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 267 sanığın yargılamasının yapılacağı 654 kişi kapasiteli duruşma salonu yenilenerek hazır hale getirildi.
Anlam verilemeyen fotoğraflar
İnternet ortamında sıkça paylaşılan birbirinden komik ve ilginç fotoğraflar
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