18.02.2017 18:09:17

Medipol Başakşehir, son 4 haftada 8 puan kaybetti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de son oynadığı 4 haftada 8 puan kaybetti.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de son oynadığı 4 haftada 8 puan kaybetti.Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştığı Gaziantespor ile 0-0 berabere kalarak, zirve yarışında 2 puan bıraktı.İkinci yarı 2 galibiyetSüper Lig'in ilk yarısında aldığı puanlar ve oynadığı oyunla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Medipol Başakşehir'de düşüş sürüyor. Devre arasına lider olarak giren turuncu-lacivertliler, ikinci yarıda oynadığı 5 karşılaşmadan sadece 2 galibiyet aldı.4 maçta 1 golTeknik Direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, son oynadığı 4 karşılaşmada 1 gol atarken, son iki haftada oynanan maçlarda ise gol bulamadı. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olduktan sonra bu hafta da evinde Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, ligde son golünü 19. haftada evinde oynadığı Bursaspor karşısında buldu.Son 4 hafta 8 puan kayıpMedipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 8 puan bıraktı. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0, Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olarak 3'er puan kaybederken, Gaziantepspor beraberliğiyle 2 puanı yitirdi.Evinde 8 puan gittiMedipol Başakşehir, bu sezon evinde 11 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda mağlubiyet yüzü görmezken, 4 kez berabere kaldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri şampiyonluk yolunda evinde 8 puan kaybetti. Başakşehir; Osmanlıspor ile 2-2, Konyaspor ile 1-1, Antalyaspor ile 2-2 ve son olarak Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı.