28.02.2017 10:28:47
- Adebayor'un kadroda olması bekleniyor
Medipol Başakşehir'in konuğu Akhisar Belediyespor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir, yarın Akhisar Belediyespor ile karşılaşacakMedipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.
Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren ve son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespor'u mağlup ederek, rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
- Adebayor'un kadroda olması bekleniyor
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'u Akhisar Belediyespor maçının 18 kişilik kadrosuna alması bekleniyor.
Ara transfer döneminin son gününde kadroya katılan Togolu golcü, son 16 turunda Galatasaray ile oynanan maçın ikinci yarısında ilk kez Medipol Başakşehir formasını giymişti.