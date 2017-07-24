24.07.2017 15:39:26

Medipol Başakşehir'e İtalyan hakem

Medipol Başakşehir'in Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir'in, Belçika'nın Club Brugge takımıyla 26 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı 3. ön eleme turu ilk maçının hakemleri belli oldu. Belçika'nın Brugge şehrinde TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek. Maçta Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Giacomo Paganessi yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Luca Pairetto olacak.