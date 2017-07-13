13.07.2017 10:44:01

Medipol Başakşehir'e Edin Visca şoku

Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Triglav ile oynanan maçta sakatlandı. Oyuncunun sakatlığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçta Triglav'ı 4-1 mağlup etti.

ELİA SİFTAH YAPTI

Kranj Stadı'nda oynanan mücadelede Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cheikhou Dieng, 51. dakikada Eljero Elia, 75. dakikada Edin Visca ve 83'te Sokol Cikalleshi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 7. dakikada Bukara'dan geldi.

VISCA SAKATLANDI

Bu arada devre arası oyundan alınan Sokol Cikalleshi, 75. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın yerine yeniden oyuna dahil oldu.