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Medipol Başakşehir düşüşe geçti
13.02.2017 10:40:13

Medipol Başakşehir düşüşe geçti

Ligin ilk yarısını namağlup lider bitiren Medipol Başakşehir, ikinci yarıda oynadığı dört karşılaşmanın ikisinden mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısını namağlup lider bitiren Medipol Başakşehir, ikinci yarıda oynadığı dört karşılaşmanın ikisinden mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in ilk 16 haftasında 10 galibiyet ve 6 beraberlik alarak topladığı 36 puanla devreye namağlup lider giren Medipol Başakşehir'de işler tersine dönmeye başladı. Dün oynanan maçta Kasımpaşa'ya 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen turuncu-lacivertliler, liderlik için yarıştığı Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı da geri çevirmiş oldu.

Dört maçta iki mağlubiyet

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde oynadığı 4 karşılaşmanın ikisinden mağlup ayrılan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 42 puanla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. 17. hafta maçında Kayserispor'u 5-0 yenerek ikinci yarıya başlayan İstanbul ekibi, bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Evinde oynadığı Bursaspor mücadelesini uzatma dakikalarında yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin golüyle kazanan Başakşehir, dün oynanan mücadelede ise Kasımpaşa'ya 4-0'lık skorla boyun eğdi.

Deplasmanda kazanamıyor

Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda attığı 2 gole karşı kalesinde 7 gol gören turuncu-lacivertliler, son deplasman galibiyetini ise 10. haftada Galatasaray'a karşı 2-1'lik skorla aldı.

56 hafta sonra 4 gol yedi

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'ya 4-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, 2014-2015 sezonundan sonra ilk defa kalesinde 4 gol gördü. Söz konusu sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 4-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, dünkü mağlubiyetle birlikte ligde 56 hafta sonra tekrar 4 gol yemiş oldu.

İkinci yarılara iyi başlayamıyor

Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısına istediği gibi girememiş görünse de aslında son iki sezonda benzer bir durum yaşıyor. 2014-2015 sezonunun ikinci yarısının ilk 4 maçında 2, 2015-2016 sezonunda da 1 galibiyeti bulunan Abdullah Avcı'nın takımı, bu sezon da devrenin ilk 4 karşılaşmasında 2 galibiyet elde etmiş durumda. Turuncu-lacivertli takım, bu söz konusu sezonların ikisinde de ligi 4. sırada bitirmişti.
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