21.07.2017 10:57:22

Medipol Başakşehir'den Galatasaray taraftarına çağrı!

Medipol Başakşehir, Galatasaray'a ilginç bir göndermede bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın İsveç temsilcisi Östersunds'a elenmesinin ardından Medipol Başakşehir ince bir göndermede bulundu.

Medipol Başakşehir resmi twitter hesabından Galatasaray'dan transfer ettikleri Aurelien Chedjou'nun fotoğrafıyla sarı-kırmızılı takıma bir mesaj gönderdi.

Başakşehir'in paylaşımında ''Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık'' ifadeleri kullanıldı.