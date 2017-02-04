04.02.2017 22:17:27

Medipol Başakşehir çeyrek finalde

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler çeyrek finale yükseldi.

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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler çeyrek finale yükseldi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)58. dakikada defans hatasında topla buluşan Doka, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.61. dakikada Josue'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.73. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bruma'nın vuruşunu kaleci Volkan uzaklaştırdı.76. dakikada Eren'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.88. dakikada Bruma'nın uzaktan sert vuruşunda kaleci Volkan'dan dönen topu Sabri ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin vuruşunda Volkan kornere çeldi.90. dakikada Linnes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1Stat: 3. Başakşehir Fatih TerimHakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çınar xxMedipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Bekir xx, Epureanu xx, Ferhat xx, Attamah xx, Emre xx, Visca xx, Doka xx (Cengiz dk. 67 x), İrfan Can xx (Holmen dk. 81 ?), Mustafa Pektemek xxx (Adebayor dk. 67 x)Yedekler: Ufuk, Yalçın, Doka, AlparslanTeknik Direktör: Abdullah AvcıGalatasaray: Cenk x, Sabri x, Ahmet x, Semih x, Carole x (Linnes dk. 46 x), De Jong x, Selçuk x (Eren dk. 51 x), Yasin x, Bruma xx, Sniejder x (Josue dk. 7 x), Podolski xYedekler: Batuhan, Rodrigues, Sinan, ChedjouTeknik Direktör: Jan Olde Riekerink xxGoller: Mustafa (dk. 15 ve 27) (Medipol Başakşehir), Eren (dk. 90) (Galatasaray)Sarı kartlar: Emre, Cengiz (Medipol Başakşehir), Joseu, De Jong, Podolski (Galatasaray)