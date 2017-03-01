01.03.2017 22:03:12

Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.Maçtan dakikalar14. dakikada sol kanattan Kadir'in yaptığı ortada içeride topla buluşan Vaz Te'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın müdahalesi ile kornere gitti.22. dakikada Tolga'nın ceza sahası sağ tarafından çizgiye inerek yaptığı ortada müsait pozisyonda Adu'nun şutu üstten auta çıktı.25. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Yalçın'ın kafa vuruşunda arkaya seken topu önünde bulan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-040. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Vaz Te'nin sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.65. dakikada sol kanattan Kadir'in ortasında topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.76. dakikada savunmadan atılan ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muğdat'ın vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.78. dakikada Muğdat'ın sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Vaz Te'nin rövaşatasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-181. dakikada Holmen'in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda top kaleci Lukac'tan döndü. Dönen topa İrfan Can'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.Stat: 3. Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Palabıyık xx,Bahattin Duran xx, Serkan Olguncan xxMedipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Yalçın xx, Mahmut xx, Eren xx, Cengiz xx, Attamah xx, Holmen xx, Doka xx (Visca dk. 72 x), İrfan Can xx (Hakan dk. 82 ?), Napoleoni xxYedekler: Ufuk, Ferhat, Mossoro, Mustafa, CaiçaraTeknik Direktör: Abdullah AvcıAkhisar Belediyespor: Lukac xx, Tolga xx, Caner xx, Samardzic xx, Orhan xx, Aykut xx, Adu xx (Hasan dk. 82 ?),Kadir xx, Soner xx, Bokila xx (Cikalleshi dk. 62 ?) (Muğdat dk. 71 x), Vaz Te xxYedekler: Bora, Onur, Hasan, Mustafa, AlperTeknik Direktör: Tolunay KafkasGoller: Napoleoni (dk. 25) (Medipol Başakşehir), Vaz Te (dk. 78) (Akhisar Belediyespor)Sarı kartlar: Aykut (Akhisar Belediyespor), Samardzic (Akhisar Belediyespor)