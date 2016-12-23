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23.12.2016 10:48:02
Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında
Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında
Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında
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İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU: 31 GÖZALTI
Süper Lig'de 16. hafta programı
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
23.12.2016 10:47:01
15 bin TL bulamazlarsa parmakları kesilecek
İmer ailesi, 5 yaşındaki kızları Afşin İmer’in doğuştan bitişik olan parmaklarının ameliyatı için gerekli olan 15 bin lira bulunamadığı takdirde parmaklarının kesileceğini belirtti.
23.12.2016 10:42:19
FETÖ bahanesiyle 90 bin TL dolandırdılar
Bursa Nilüfer’de kendisini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, FETÖ bahanesiyle 73 yaşındaki N.Ö isimli kadının 90 bin TL’sini aldı. Polis kısa süre içinde 3 şüpheliyi yakaladı.
23.12.2016 10:38:07
FETÖ’den tutuklu 9 öğretmene tahliye
Eskişehir’de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan 9 sanık tahliye edildi.
23.12.2016 10:30:47
Yaşlı adam 2 ayının saldırısına uğradı
Bartın’ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki şahıs, bahçesindeki arı kovanlarına bakmaya gittiği sırada 2 ayının saldırısına uğradı.
23.12.2016 10:27:06
Konut satışları yüzde 25 arttı
Türkiye genelinde konut satışları, 2016 yılının Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artarak 132 bin 655 oldu. Kasım’da Rus vatandaşlarına 91 konut satıldı.
23.12.2016 10:14:41
Manuel Valls'e unlu saldırı
5 ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde solun adayı olmak için başbakanlıktan istifa edip seçim kampanyasına başlayan Manuel Valls'e Strazburg'da un çuvalı atıldı.
23.12.2016 10:07:48
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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 31 gözaltı
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HABERLERİ
İş adamlarına FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
'Yedek milletvekilliği' 19 AB ülkesinde uygulanıyor
Hayvanları korumak için yerel müfettişler geliyor
6 yaşındaki ressam Lodos'tan örnek hareket
'Yedek milletvekilliği' 19 AB ülkesinde uygulanıyor
Ünlü teknoloji mağazasında yangın
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