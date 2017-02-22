22.02.2017 13:06:13

Medikal Ozon Tedavisi ile ağrılardan kurtulmak mümkün

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M.Nafiz Karagözoğlu Medikal Ozon Tedavisi ile bütün ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M.Nafiz Karagözoğlu Medikal Ozon Tedavisi ile bütün ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.Dr. Karagözoğlu, "Teknoloji İnsanı hızlandırdı. Dolayısı ile hızlı hastalanıyor ve hızlı yaşlanıyoruz. Yaşlanmanın önüne geçmek, hastalıkları hızlı iyileştirmek bilinen tüm tedavi metotlarının bir arada uygulanmasıyla farklılaşabiliyor. Modern İnsan hızla artan bilgiye, gelişen tedavi ve yaşlanmama gelişmelerine açık olmak zorunda kalıyor. Var olan bilginin kullanılmaması ise önemli bir dezavantaj yaratıyor" dedi.Bağışıklık sisteminin güçlü-dinamik olarak çalışabilmesini sağlayan en önemli destek tedavilerinden biriMedikal Ozon Tedavisi olduğunu kaydeden Dr. Karagözoğlu, "Hastalık tedavisinin dışında dinç ve enerjik olmak, hücre yenilenmesini sağlamak ve hasta olmadan bağışıklık sistemine destek sağlamak Medikal Ozon Tedavisi ile mümkündür" diye konuştu.Dr. Karagözoğlu, "Yaygın olarak bilinen haliyle Ozon(O3) Dünyamızı Güneşin zararlı etkilerinden koruyan katmanını oluşturan bir gazdır. Ozon (O3) üç oksijen atomundan oluşan antiseptik, bağışıklık düzenleyici, ağrı kesici ve iltihap düzeltici özellikleri olan, renksiz, kokulu, güçlü okside edici bir gazdır. Ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir türevidir. Yunanca "Koklamak" anlamına gelen "ozein"den gelir. 1840 yılında Alman kimyacı Schönbein'ın Ozonu bulduğu biliniyor. Von Siemens ise 1857'de ilk teknik ozon birimini (ozon tüpü) oluşturmuştur. FİSCH 1932 de Ozonu Tıpta ilk kez kullanmıştır" ifadelerini kullandı.Medikal Ozon Tedavisinin kan yolu ile uygulandığını belirten Dr. Karagözoğlu, "Yapılan Tıbbi çalışmalarda elde edilen verilere göre; Kan yolu ile yapılan Medikal Ozon Tedavisi (Majör Otohemoterapi) sonrasında Anti Oksidan Sistemde aktivite artış, Yani bağışıklık sistemi güçlenme, Metabolizmada hızlanma, Eklem kıkırdak dokusunda yenilenme, Enerji artışı, Kıkırdak ve jelatin benzeri dokumuzun aktivitesinde artış, Kan damarlarının iç duvarları yenilenme, Dokudaki oksijenlenme de artış, Karaciğer hücre yenilenmesi ve dolayısıyla vücudun kendini yenilenme olabildiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.Damar dolaşım bozukluklarının tedavisi, damar hastalıklarının önlenmesinde kullanıldığını ifade eden Dr. Karagözoğlu, "Raynaud -Fenomeni (ellerde dolaşım bozukluğu), Burger hastalığı (ayaklarda dolaşım bozukluğu), Diyabet Hastalığı (Şeker Hastalığı), Şeker hastalığına bağlı yaralar, İnsülin direncine bağlı kilo artışı, Metabolik Sendrom, Damar Sertliği, Kolit (Kanamalı ve kronik), Romatizmal Hastalıklar, Kireçlenme, Topuk dikeni, Tenisçi dirseği Fibromiyalji (kulunç), *Kronik yorgunluk sendromu, Fibromiyalji ve Stres (Yönetici Hastalığı), Uyku Düzensizliği, Kas Ağrıları, Hipotiroidi, Ani İşitme kaybı ve kulak çınlaması/baş dönmesi, Kanserde Kemoterapi ve Radyoterapiye destek tedavi, KOAH (Kronik bronşit) ve Astım ve alerjiler, Gözde Sarı Nokta Hastalığı, Ameliyat öncesi ameliyata ve sonrasında hızla iyileşme, Yanıklar, İş kazaları sonrası oluşan yaraların tedavisinde, Bel fıtığı tedavisi, Virüslerden kaynaklanan hastalıklar, Hepatitler Hepatit B ve C de hastanın karaciğer fonksiyonlarını korumak kanser ve sirozdan korunmak adına, Zona, Herpes Virüs (genital), HİV, Vajinal Bakteriyel ve Mantar Enfeksiyonlarında, Bölgesel Zayıflama tedavisinde Medikal Ozon Tedavisi kullanılmaktadır. Medikal Ozon Tedavisinin Çeşitli Uygulama yöntemleri vardır. Hangi hastaya hangi yöntemin uygulanacağı muayene sonrası Hasta ile Doktorun birlikte kararlaştırdığı bir süreçtir. Yani aslında Medikal Ozon Tedavisi kişiye özel, doktor tarafından hazırlanan bir protokol ile uygulanır.Kan alınarak vakumlu bir cam şişede ozonlama yapılarak tekrar alındığı damar yolundan geri verilmesine "Majör Otohemoterapi" denir. Bunun dışında kişinin damarından alınan kan enjektör içinde ozonlanarak kalça içine verilir. Bu işleme "Minör Otohemoterapi" deriz. Makat ve Vajina yoluyla da Medikal Ozon Tedavisi uygulanır. Bu yöntem oldukça kolay, rahat, emniyetli bir yöntemdir. Enjektöre çekilen Ozon Lokal Anestezik maddelerle veya yalın olarak ağrılı kas ve/veya eklemlere enjekte dilebilir. Torba uygulaması, özellikle uzuvlarda olmak üzere açık yaralara uygulanır. Ozonlu Krem, Ozonlu Su, Ozon Sauna, Ozon ile bölgesel uygulamalarla Bölgesel Zayıflama diğer uygulama yollarıdır. Öncelikle Hastanın hastalığı veya hastalıkları tam ve doğru belirlenmelidir. Hastalık düzeylerine uygun tedavi gereksinimlerinin tanımlanması Sağlığa giden yolun Rotasını belirler. Medikal Ozon Tedavisi Klasik Tedavi yöntemlerine Alternatif bir tedavi yöntemi değil "Tamamlayıcı Tedavi" yöntemidir. Bu nedenle Kliniğimize başvuran hastalarda ilk yaptığımız uygulama var olan Hastalıklarının geçmişini ve şimdiki durumunu belirlemektir. Ardından sıra İlaç tedavilerinin, ilaç dışı tedavilerinin ve beraberinde gereken Medikal Ozon Uygulamasının miktar-doz-uygulama yollarının belirlenmesine gelir. Doğru plan doğru uygulanırsa tedaviden olası en üst düzeyde faydalanılmış olur" şeklinde konuştu.