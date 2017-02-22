SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Medikal Ozon Tedavisi ile ağrılardan kurtulmak mümkün
22.02.2017 13:06:13

Medikal Ozon Tedavisi ile ağrılardan kurtulmak mümkün

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M.Nafiz Karagözoğlu Medikal Ozon Tedavisi ile bütün ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M.Nafiz Karagözoğlu Medikal Ozon Tedavisi ile bütün ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dr. Karagözoğlu, "Teknoloji İnsanı hızlandırdı. Dolayısı ile hızlı hastalanıyor ve hızlı yaşlanıyoruz. Yaşlanmanın önüne geçmek, hastalıkları hızlı iyileştirmek bilinen tüm tedavi metotlarının bir arada uygulanmasıyla farklılaşabiliyor. Modern İnsan hızla artan bilgiye, gelişen tedavi ve yaşlanmama gelişmelerine açık olmak zorunda kalıyor. Var olan bilginin kullanılmaması ise önemli bir dezavantaj yaratıyor" dedi.

Bağışıklık sisteminin güçlü-dinamik olarak çalışabilmesini sağlayan en önemli destek tedavilerinden biri

Medikal Ozon Tedavisi olduğunu kaydeden Dr. Karagözoğlu, "Hastalık tedavisinin dışında dinç ve enerjik olmak, hücre yenilenmesini sağlamak ve hasta olmadan bağışıklık sistemine destek sağlamak Medikal Ozon Tedavisi ile mümkündür" diye konuştu.

Dr. Karagözoğlu, "Yaygın olarak bilinen haliyle Ozon(O3) Dünyamızı Güneşin zararlı etkilerinden koruyan katmanını oluşturan bir gazdır. Ozon (O3) üç oksijen atomundan oluşan antiseptik, bağışıklık düzenleyici, ağrı kesici ve iltihap düzeltici özellikleri olan, renksiz, kokulu, güçlü okside edici bir gazdır. Ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir türevidir. Yunanca "Koklamak" anlamına gelen "ozein"den gelir. 1840 yılında Alman kimyacı Schönbein'ın Ozonu bulduğu biliniyor. Von Siemens ise 1857'de ilk teknik ozon birimini (ozon tüpü) oluşturmuştur. FİSCH 1932 de Ozonu Tıpta ilk kez kullanmıştır" ifadelerini kullandı.

Medikal Ozon Tedavisinin kan yolu ile uygulandığını belirten Dr. Karagözoğlu, "Yapılan Tıbbi çalışmalarda elde edilen verilere göre; Kan yolu ile yapılan Medikal Ozon Tedavisi (Majör Otohemoterapi) sonrasında Anti Oksidan Sistemde aktivite artış, Yani bağışıklık sistemi güçlenme, Metabolizmada hızlanma, Eklem kıkırdak dokusunda yenilenme, Enerji artışı, Kıkırdak ve jelatin benzeri dokumuzun aktivitesinde artış, Kan damarlarının iç duvarları yenilenme, Dokudaki oksijenlenme de artış, Karaciğer hücre yenilenmesi ve dolayısıyla vücudun kendini yenilenme olabildiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Damar dolaşım bozukluklarının tedavisi, damar hastalıklarının önlenmesinde kullanıldığını ifade eden Dr. Karagözoğlu, "Raynaud -Fenomeni (ellerde dolaşım bozukluğu), Burger hastalığı (ayaklarda dolaşım bozukluğu), Diyabet Hastalığı (Şeker Hastalığı), Şeker hastalığına bağlı yaralar, İnsülin direncine bağlı kilo artışı, Metabolik Sendrom, Damar Sertliği, Kolit (Kanamalı ve kronik), Romatizmal Hastalıklar, Kireçlenme, Topuk dikeni, Tenisçi dirseği Fibromiyalji (kulunç), *Kronik yorgunluk sendromu, Fibromiyalji ve Stres (Yönetici Hastalığı), Uyku Düzensizliği, Kas Ağrıları, Hipotiroidi, Ani İşitme kaybı ve kulak çınlaması/baş dönmesi, Kanserde Kemoterapi ve Radyoterapiye destek tedavi, KOAH (Kronik bronşit) ve Astım ve alerjiler, Gözde Sarı Nokta Hastalığı, Ameliyat öncesi ameliyata ve sonrasında hızla iyileşme, Yanıklar, İş kazaları sonrası oluşan yaraların tedavisinde, Bel fıtığı tedavisi, Virüslerden kaynaklanan hastalıklar, Hepatitler Hepatit B ve C de hastanın karaciğer fonksiyonlarını korumak kanser ve sirozdan korunmak adına, Zona, Herpes Virüs (genital), HİV, Vajinal Bakteriyel ve Mantar Enfeksiyonlarında, Bölgesel Zayıflama tedavisinde Medikal Ozon Tedavisi kullanılmaktadır. Medikal Ozon Tedavisinin Çeşitli Uygulama yöntemleri vardır. Hangi hastaya hangi yöntemin uygulanacağı muayene sonrası Hasta ile Doktorun birlikte kararlaştırdığı bir süreçtir. Yani aslında Medikal Ozon Tedavisi kişiye özel, doktor tarafından hazırlanan bir protokol ile uygulanır.

Kan alınarak vakumlu bir cam şişede ozonlama yapılarak tekrar alındığı damar yolundan geri verilmesine "Majör Otohemoterapi" denir. Bunun dışında kişinin damarından alınan kan enjektör içinde ozonlanarak kalça içine verilir. Bu işleme "Minör Otohemoterapi" deriz. Makat ve Vajina yoluyla da Medikal Ozon Tedavisi uygulanır. Bu yöntem oldukça kolay, rahat, emniyetli bir yöntemdir. Enjektöre çekilen Ozon Lokal Anestezik maddelerle veya yalın olarak ağrılı kas ve/veya eklemlere enjekte dilebilir. Torba uygulaması, özellikle uzuvlarda olmak üzere açık yaralara uygulanır. Ozonlu Krem, Ozonlu Su, Ozon Sauna, Ozon ile bölgesel uygulamalarla Bölgesel Zayıflama diğer uygulama yollarıdır. Öncelikle Hastanın hastalığı veya hastalıkları tam ve doğru belirlenmelidir. Hastalık düzeylerine uygun tedavi gereksinimlerinin tanımlanması Sağlığa giden yolun Rotasını belirler. Medikal Ozon Tedavisi Klasik Tedavi yöntemlerine Alternatif bir tedavi yöntemi değil "Tamamlayıcı Tedavi" yöntemidir. Bu nedenle Kliniğimize başvuran hastalarda ilk yaptığımız uygulama var olan Hastalıklarının geçmişini ve şimdiki durumunu belirlemektir. Ardından sıra İlaç tedavilerinin, ilaç dışı tedavilerinin ve beraberinde gereken Medikal Ozon Uygulamasının miktar-doz-uygulama yollarının belirlenmesine gelir. Doğru plan doğru uygulanırsa tedaviden olası en üst düzeyde faydalanılmış olur" şeklinde konuştu.
    YORUM YAZ
TSK'da başörtüsü yasağı kalktı! TSK'DA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALKTI!
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili açıklama
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Kıbrıs görüşmelerinde kriz devam ediyor! Türk tarafından yeni karar!
Menbiç ve Rakka açıklaması
Irmak bebeğin babası cinnet getirdi!
CIA Suriyeli muhaliflere askeri yardımı kesti!
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
ABD: Rusya Kırım'ı vermezse yaptırım sürer
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
Kılıçdaroğlu mu daha iyi bozkurt yapıyor Yıldırım mı?
'Ömer Halisdemir'i vurdum ama nefsi müdafaaydı'
Kılıçdaroğlu, referandumda evet çıkmayacağına inanıyor
ABD'nin yeni düzenlemesi netleşiyor: Önce suça bulaşan göçmenler...
22 Şubat 2017 gazete manşetleri
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
IŞİD iflas ediyor
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
1,4 milyon çocuk açlıktan ölmek üzere
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
AK Parti'de bir anket daha!
Diyarbakır’da yola tuzaklanmış EYP imha edildi
Diyarbakır’da yola tuzaklanmış EYP imha edildi
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir vatandaşın ihbarı sayesinde bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.
22.02.2017 13:04:07
Gülen'in avukatı Erdemli yakalandı
Gülen'in avukatı Erdemli yakalandı
Fetullah Gülen'in yıllardır avukatlığını yapan Orhan Erdemli, yakalanarak emniyete götürüldü.
22.02.2017 12:49:44
Mardin'de PKK operasyonunda 2 güvenlik görevlisi yaralandı
Mardin'de PKK operasyonunda 2 güvenlik görevlisi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
22.02.2017 12:38:31
Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı öldürüldü
Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı öldürüldü
Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Seyf el-Yafii'nin, hayatını kaybettiği bildirildi.
22.02.2017 12:35:03
FETÖ firarileri saklandıkları evde yakalandı
FETÖ firarileri saklandıkları evde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmaktan aranan 16 kişi Manisa’nın Salihli ilçesinde saklandıkları bir evde yakalandı.
22.02.2017 12:25:21
Mobilyada fiyatlar düştü satışlar arttı
Mobilyada fiyatlar düştü satışlar arttı
Mobilyada KDV indirimiyle fiyatların yüzde 10 düştüğünü kaydeden sektör temsilcileri, satışlar ve siparişlerin yüzde 15 ila yüzde 30 arasında arttığını belirtti.
22.02.2017 12:11:17
Diyanet İşleri fetva rehberi hazırlayacak
Diyanet İşleri fetva rehberi hazırlayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına ve ilgili personele yönelik eğitimlerin yanı sıra fetva dil ve üslubuna yönelik kriterler belirleyecek bir rehber hazırlamayı planlıyor.
22.02.2017 12:10:38
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de bir anket daha!
AK Parti'de bir anket daha!
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
Erdoğan ve Ruhani'nin Körfez ziyaretler: Liderler hangi mesajları verdi?
Erdoğan ve Ruhani'nin Körfez ziyaretler: Liderler hangi mesajları verdi?
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
'Ömer Halisdemir gibi uyarılsaydım, ben de komutanımı vururdum'
'Ömer Halisdemir gibi uyarılsaydım, ben de komutanımı vururdum'
Demirtaş'a hapis cezası
Demirtaş'a hapis cezası
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Esed-PYD ittifakı derinleşiyor
Esed-PYD ittifakı derinleşiyor
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları