11.05.2017 10:11:42

MEDAŞÂ´tan muhtarlara ihbar hattı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı hizmetlere yenisini eklemeye devam eden MEDAŞ, muhtarlar için Wattsapp ihbar hattını devreye aldı.

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Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı hizmetlere yenisini eklemeye devam eden MEDAŞ, muhtarlar için Wattsapp ihbar hattını devreye aldı.Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve müşterileriyle interaktif bir etkileşim sağlama gayretinde olan MEDAŞ bu bağlamda muhtarlara özel dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı olan Whatsapp üzerinden ihbar hattı oluşturdu. Yeni sistem sayesinden muhtarlar, herhangi bir sıkıntı ya da şikayetle karşılaştıklarında MEDAŞ yetkililerine anında ulaşım sağlayabilecek. MEDAŞ, muhtarlar için bir süre önce de internet üzerinden Muhtarlık İletişim Merkezini hizmete açmış, muhtarların şikayet ve taleplerini anlık olarak birimlere iletebilme imkanı sunmuştu.Genel müdürlüğü Konya'da bulunan MEDAŞ, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir illerinde elektrik dağıtım hizmeti veriyor.