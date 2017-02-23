23.02.2017 14:34:04

MEDAŞÂ´tan Kardeş Okul Projesi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) tarafından Kardeş Okul Projesi, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran ve MEDAŞ çalışanlarının katılımıyla başladı.

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Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) tarafından Kardeş Okul Projesi, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran ve MEDAŞ çalışanlarının katılımıyla başladı.Proje kapsamında Hadim ve Bozkır ilçelerinde 3 köy okulu ziyaret edildi. Ziyaretler sırasından MEDAŞ ekibine bölge kaymakamları eşlik etti. Bölge Muhtarları tarafından bildirilen köy okulları ziyaret edilerek MEDAŞ tarafından burada okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Açıklamada bulunan MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, Kardeş Köy Okulları kapsamında başlayan çalışmada MEDAŞ'ın faaliyet alanındaki 6 ilde bulunan kırsal kesimlerdeki köy okullarına da ziyaretlerin devam edeceğini dile getirdi.