09.05.2017 14:14:51
Doğum günü Meclis toplantısına rastlayan MHP'li Meclis üyesi Ayhan Cicu için pasta kesildi. Başkan Mehmet Keleş ve Meclis üyeleri Cicu'nun doğum gününü kutladı.
Meclis üyesi Ayhan Cicu'ye mecliste sürpriz doğum günü
Düzce Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında Meclis üyesi Ayhan Cicu için bir sürpriz yaşandı. Başkan Mehmet Keleş ve Meclis üyeleri tarafından Ayhan Cicu için doğum günü pastası kesildi.Düzce Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında Meclis üyesi Ayhan Cicu için bir sürpriz yaşandı. Başkan Mehmet Keleş ve Meclis üyeleri tarafından Ayhan Cicu için doğum günü pastası kesildi.
Doğum günü Meclis toplantısına rastlayan MHP'li Meclis üyesi Ayhan Cicu için pasta kesildi. Başkan Mehmet Keleş ve Meclis üyeleri Cicu'nun doğum gününü kutladı.