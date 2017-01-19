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Meclis üyeleri ve birim müdürleri çalışmaları yerinde inceledi
19.01.2017 13:55:38

Meclis üyeleri ve birim müdürleri çalışmaları yerinde inceledi

Karabük İl Genel Meclis üyeleri Seyfettin Dikmen ve Hasan Adakan, Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri ile Su ve Kanal Hizmetleri müdürlüklerince yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Karabük İl Genel Meclis üyeleri Seyfettin Dikmen ve Hasan Adakan, Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri ile Su ve Kanal Hizmetleri müdürlüklerince yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Merkeze bağlı, Ortaca, Karaşar, Mehterler ve Tandır Grup yollarında yapılan yol genişletme ile 2017 yılı programına alınan Karaşar Köyü'ne fosseptik yapılması planlanan bölgedeki incelemelere, Merkez ilçe Meclis Üyeleri Hasan Adakan ve Seyfettin Dikmen ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam katıldı.

İl Genel Meclis üyesi Seyfettin Dikmen, grup yollarının genişletilmesi ve asfaltlanması hususunda koyulan hedefler doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İncelemeler neticesinde gerçekten başarılı bir çalışmaya imza atıldığını belirten Dikmen, "Yol genişletme çalışması neticesinde, 4-5 köyümüzün ulaşımında daha da kolaylık sağlanmış oldu. Öncesinde dar ve yol güvenliği açısından sıkıntılı olan grup yolumuzu meclis üyelerimiz, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz ile aldığımız karar doğrultusunda genişletilmesi hususunda bir çalışma yaptık. Şu anda bu çalışmayı yerinde görmekten gurur duyuyoruz. Çok güzel bir şekilde genişleme çalışması yerine gelmiş. Nasip olursa önümüzdeki yaz sezonunda buranın asfaltlanması konusunda bir çalışma içerisinde olacağız. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürümüz de incelemelerde yer alarak önümüzdeki dönemde yapılacak su, kanalizasyon ve diğer alt yapı çalışmaları ile ilgili notlar almaktadır. Mevsim itibari ile fazla çalışma imkânı bulunmasa da yaz sezonunda yapılacak programlarımızı hazırlıyoruz. Önümüzde ki yaz itibari ile yine su depoları başta olmak üzere kanalizasyon ve diğer alt yapı çalışmalarına devam edeceğiz. Bu çalışmaları hep birlikte güzel bir şekilde bitirmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Hasan Adakan ise Özel İdare ve meclis üyeleri olarak çözüm odaklı çalıştıklarını kaydederek, "Karaşar köyü merkez ve Mahallesine uygun bir yere fosseptik yapılması hususunda incelemeler neticesinde her iki bölgeye ayrı ayrı fosseptik yapımı değil de ortak bir noktaya yapılmasına karar verdik. Böylelikle hem devletimizin burada karı olacak hem de yukarı yapıldığı zaman kışın hava şartlarından dolayı vidanjörlerin çıkmama ihtimali var. Onun için tek bir noktaya yapılmasına karar verdik. Onun tespitini yaptık. Bunun dışında Ortaca, Mehterler ve Tandır köylerinde yeniden su deposu yapacağız. Oraların da yerlerine bakıp tespitlerimizi yapacağız. Oralara depo yapmamızın nedeni eski olmaları. Meclis üyelerimiz, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz ile İl Sağlık Müdürlüğünün de yapmış olduğu tespitler neticesinde dosyalarımızı hazırladık. Yeni depoların yapılması kararına vardık. İnşallah bu projelerimizi de 2017 programına aldık. 2017 yılı içerisinde paramız geldiği takdirde hemen ihalesini yapıp köylerimize bu hizmetlerimizi yapacağız." diye konuştu.

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