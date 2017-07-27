27.07.2017 20:53:52
Oturumun ardından, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Anayasa ve İçtüzük gereğince, birleşimi 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Meclis tatile girdi
Meclis Genel Kurulu, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
TBMM Genel Kurulu'nda içtüzük teklifi görüşüldü ve kabul edildi.
Oturumun ardından, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Anayasa ve İçtüzük gereğince, birleşimi 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Genel kuruldaki milletvekilleri birbirleriyle tokalaşarak vedalaştı.