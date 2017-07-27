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Meclis tatile girdi
27.07.2017 20:53:52

Meclis tatile girdi

Meclis Genel Kurulu, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda içtüzük teklifi görüşüldü ve kabul edildi.

Oturumun ardından, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Anayasa ve İçtüzük gereğince, birleşimi 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel kuruldaki milletvekilleri birbirleriyle tokalaşarak vedalaştı.


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