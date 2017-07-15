15.07.2017 14:50:47

Meclis kürsüsünde kontrollü darbe iması

15 Temmuz şehitlerinin anıldığı oturumda kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden madde madde, 15 Temmuz'da karanlıkta kaldığına inandığı birçok noktayı sıraladı ve daha önce yaptığı 'kontrollü darbe' imasını yineledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Darbe girişiminin birinci yıl dönümünde darbenin başarısız kılınmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Darbe girişimine halkımızla birlikte direnmiş Gazi Meclisimizin bir mensubu olarak size şükranlarımı sunuyorum. Ordumuzun, parlamenter sistemimize sahip çıkarak terör örgütüne karşı çıkması bize onur vermiştir. Dünyanın en kanlı ve sinsi terör örgütlerinden FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız kılınması halkımızın topyekün parlamenter demokrasiye sahip çıkmasıyla oldu.

"GENELKURMAY BAŞKANI VE MİT MÜSTEŞARI HANGİ TALİMATLA KOMİSYONA GELMEDİ?"

15 Temmuz gecesi bu çatı altında gösterilen kararlılık komisyon çalışmalarını üzülerek söylemek istiyorum ki yansıtılmamıştır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın milli iradenin temsilcilerine komisyon üyelerine bilgi vermesi sağlanamıştır. Bu değerli iki bürokratın komisyona gelerek sorulara yanıt vermek yerine yazılı olarak bilgi vermeyi tercih etmeleri kabul edilebilir değildir. Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nın hangi talimatla TBMM'de kurulan komisyona gelmesi engellenmiştir. Bu tablo parlamentonun saygınlığı açısından hepimizin üzerinde durması gereken bir konudur. Parlamento özgür iradesini kullanamamıştır.

"ADİL ÖKSÜZ'ÜN HAVA KUVVETLERİ İMAMI OLDUĞU KAYITLARDA VAR"

2012'den itibaren Adil Öksüz'ün hava kuvvetleri imamı olduğu devletin kayıtlarında vardır. Sadece Adil Ökszü değil darbe toplantıları yapan kişiler de asker değillerdir. Darbe toplantılarının büyük bir kısmı özel evlerde yapılmıştır. Adil Öksüz, 2 cep telefonu ve gps ile serbest bırakılmıştır. MİT, Adil Öksüz'ü neden takip etmemiştir? Başbakanlık müsteşarı Adil Öksüz'le görüşmeye gitti. Dolayısıyla MİT'in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir. 15 Temmuz günü darbeden bilgi var mıydı, yok muydu bu da çok tartışılıyor. Bu konu medyada gündeme geldiğinde Genelkurmay'dan bir kişi Hürriyet'ten Mehmet Yılmaz'ı arar, MİT bize darbe bilgisi vermedi dedi.

"O.K'NIN İKİNCİ KEZ İFADESİNE BAŞVURULAMAZ"

"MİT'in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir. 15 Temmuz günü darbeden bilgi var mıydı, o da çok tartışıldı. Genelkurmay'dan bir yetkili köşe yazarı Mehmet Yılmaz'ı arar ve der ki, "MİT bize bilgi verdi, darbe bilgi vermedi" der. Daha sonra O.K bilgi verdi. "Ben darbe faaliyeti olabileceğini söyledim" dedi. Bunlar, üzerinde durulması gereken konular. Bir daha Türkiye darbe girişimi ile kalmasın diye bütün ayrıntılarının ortaya çıkması gereken konular. Savcı ikinci kez O.K'nın ifadesine başvurmak ister ama MİT kadrosuna alınır, ifadesine başvurulamaz."

"FETÖ ANA İDDİANAMESİ HAZIRLAYAN SAVCILAR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?"

Bunlar üzerinde durulması gereken konular. Bir daha Türkiye darbe ile karşı karşıya kalmasın diye bütün detaylarının ortaya çıkması gerekiyor. FETÖ ana iddianamesi hazırlandı. Bir grup savcı iddianame bitmeden görevden alındırlar. Neden? Bu savcılar kimin bilgisine başvurmak istedi de görevden alındılar? Bu soruyu lütfen bu ülkeyi yönetenlere sorun.

"FETÖ'YE OPERASYON İÇİN NEDEN 15 TEMMUZ BEKLENDİ?"

"İlgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır" diyor MİT. FETÖ'ye operasyon için neden 15 Temmuz beklendi? Size mayıs ayında bildirmişler, bunlar FETÖ'cü devleti ele geçirdi demişler, ama bekleniyor. 250 şehidi biz ve 2193 gazimiz var en azından bunların anısına 15 Temmuz darbe girişiminin tüm ayrıntılarının ortaya çıkması lazım. Öyle görünüyor ki bu ayrıntıların ortaya çıkması engelleniyor.

Darbenin siyasi ayağı ortaya çıkarılması gerekiyor. Ancak siyasi ayağın ortaya çıkarılması bilinçli olarak engellenmektedir. Bu ortaya çıkarılmadan darbe ile gerçek anlamda mücadele yapılamaz. FETÖ bu güce bir günde erişmedi. TSK'nın yurtsever, cumhuriyetçi kadroları tasviye edilip FETÖ'cülerin önü açılırken bu örgüte destek verenler ortaya çıkarılmalıdır. 15 Temmuz'ların bir daha yaşanmaması için devleti başka tehlikeli ittifaklardan uzak tutmak şarttır.