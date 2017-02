17.02.2017 10:28:37

Mebrule Nine, ömrünün en mutlu gününü yaşadı

Aydın Efeler İlçesi Kemer Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Mebrule Özal ömrünün en mutlu günlerinden birini yaşadı. Yaşıtları azalınca Aydın'daki bir yardım derneği aracılığı ile mahalledeki arkadaşları ile toplanan Mebrule Nine kendisi için özel hazırlanan doğum gününde çocuklar gibi mutlu oldu.Aydın'da yaşlı ve kimsesizlerin daha mutlu yaşamaları için faaliyet gösteren Ay-Melek Adlı bir dernek ömründe yaş günü kutlamayan Mebrule Özal için etkinlik düzenledi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel araçla yaşlı kadının tanIdık ve arkadaşları önce evlerinden toplandı. Daha sonra dernek tarafından alınan pastaya dikilen mumları üfleyerek dua eden Mebrule Nine 85. yaşını hayatta kalan az sayıdaki arkadaşları ile birlikte kutladı. Kendisine özel hissettiren herkese bol bol teşekkür edip ahir ömründe kendi mutluluğu için seferber olanlara dua eden yaşlı kadın, "Bugün 84 yaşımı tamamlayıp 85. Yaşıma girdim. Hayat meşgalelerle çok hızlı geçti. Bugün en mutlu günlerimden birini yaşadım" diye konuştu."Tek amacımız insanların mutluluğu"Dernek olarak hayırsever vatandaşlar, Aydın Valiliği ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün desteği ile kimsesizlere muhtaçlara el uzatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Yurdagül Altınbaş, "Mebrule Nine bu şekilde hiç doğum günü kutlamamış. İnsanlarımız yaşlandıkça daha da hassaslaşıyor ve haklı olarak daha çok ilgi bekliyor. Biz de insanlarımıza ihtiyaç duydukları sıcak ilgiyi göstermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda zaman zaman bu tür etkinlikler de düzenleyerek yaşlıların da gönlünü amaya çalışıyoruz" dedi.