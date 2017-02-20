20.02.2017 15:42:26

MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi

MEB tarafından, trafik güvenliği ve trafikte temel değerlere dikkat çekmek için sürücülere eğitim verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasında protokol imzalandı.

MEB Özel Eğitim Kurumlar Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, karayolu trafik güvenliğinin sağlanması, bireylerin trafik sorununa karşı duyarlılıklarının artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını bildirdi.

Trafik kazalarının yüzde 88'i sürücülerin hatalı davranışlarından

Eğitimlerin özel motorlu taşıt sürücü kursları vasıtasıyla verileceğini ifade eden Şamlıoğlu, Türkiye'deki trafik kazalarının yüzde 88'inin sürücülerin hatalı davranışlarından kaynaklandığını vurguladı.

Şamlıoğlu, bakanlık olarak bu hatalı davranışların ve trafik kazalarının en aza indirgenmesi için 2016 yılının ocak ayında özel motorlu taşıt sürücü kursları müfredatına zorunlu trafik adabı dersini eklediklerini hatırlatarak, "Bu derste kursiyerlerimize, trafikte temel değerlerin yanı sıra, sorumluluk, yardımlaşma nezaket ve saygı, feragat ve fedakarlık, sabır, empati, diğergamlık, öfke yönetimi, beden dili, trafikte hak ihlalleri ve trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi gibi başlıklar altında bir davranış biçimi, bir trafik kültürü aşılamaya çalıştık. Şimdi ise paydaşlarımızla birlikte sürücüler öncelikli olmak üzere tüm yol kullanıcılarına bu trafik adabı eğitimini vermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.