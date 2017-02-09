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09.02.2017 14:32:31
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması yapacak.
TİMETURK | HABER MERKEZİ
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması yapacak.
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