15.02.2017 09:30:37

MEB 153 sahte öğretmen tespit etti

Gözler kamuda işe girişte sahte belgelere ve diplomalara çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, sahte diploma ile öğretmen olanlara yönelik harekete geçti. MEB tarafından sahte diplomalı 153 öğretmen tespit edildi.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, MEB, diploması sahte olduğu belirlenen 153 öğretmeni meslekten çıkartırken, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 22 kurumla protokol imzalayıp ülke genelinde 8 milyon üniversite mezununun diploma bilgilerinin sorgulanmasına olanak sağladı.

YÖK 22 KURUMA İZİN VERDİ

Sahte diplomalar, kamu kurumlarının kullanımına açılan "Yükseköğretim Mezun Doğrulama ve Sorgulama Sistemi" üzerinden tespit ediliyor. YÖK'ün geliştirdiği sisteme üniversiteler tarafından diploma bilgileri girilen mezun sayısı ise 8 milyonu buldu. YÖK, protokol yapılan 22 kuruma verdiği giriş izni ile diploma mezuniyet bilgilerinin kontrol edilmesini sağladı. TC kimlik numarası üniversitelerde 2003-2004 yıllarında kullanılmaya başlandığı için bu tarihten önce mezun olanların bilgilerinin toplanmasında zorluk yaşanıyor. Buna rağmen sistemde en eski mezuniyet yılı 1963 olarak yer alıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Üniversitelerden mezun olanlar, mezuniyet bilgilerine e-devlet kapısı üzerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı altındaki bölümde yer alan “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” seçeneği ile erişebiliyor. Üniversiteler, mezun olan öğrencilerinin diplomalarında yazılı olan tüm bilgilerini sisteme giriyor. E-devlet'ten TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” kısmına giriş yaparak, kendi mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi bastırabiliyor ve bu belgeyi beyan edeceği kamu kurumu veya özel şirkete verebiliyor. Diploma ile ibraz edilecek bu belge ile diplomanın doğrulanması sağlanabiliyor. Mezun belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkod üzerinde kişiye özel bir numara bulunuyor. Kurumlar, belgenin doğrulanmasını yine e-devlet'teki “Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama” bölümünden yapabiliyor.

SAHTE ÖĞRETMENLERE SUÇ DUYURUSU

MEB'in geçen yıl başlattığı soruşturma kapsamında 153 kişinin sahte diplomayla öğretmen olduğu ortaya çıktı. 153 sahte öğretmenden 109'u 2015, 20'si 2014, 2'si 2016, 22'si 1994-2013'te göreve başlamış. Bu kişilerin 149'unun lisans, 3'ünün yüksek lisans ve 1'inin de önlisans belgesinde sahtecilik yaptığı tespit edildi. Sahte öğretmenler meslekten ihraç edilip haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

ESKİ BAKAN AÇIKLAMIŞTI

2016'da eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 40 bin TL'ye sahte diploma yapan çetelere dikkat çekmişti. Sahte diplomalı öğretmen rakamlarını 2015'te HABERTÜRK TV'de ifade eden Bakan Avcı, “Sahte diplomalarla müracaat edip öğretmen olanlar olduğunu tespit ettik. Bazı üniversitelerin diplomalarını, hatta geçici mezuniyet belgelerini taklit ederek öğretmenliğe başvurmuş ve o diplomayı hakiki diploma gibi kabul ettirerek göreve başlamış. 50-60 civarında, bunları tespit ettik. Bu soruşturmayı daha da derinleştiriyoruz” demişti. MEB, açıklama öncesinde duyumlar ve ihbarlardan yola çıkarak sahte diploma soruşturmasını başlatmıştı.

20 YILDIR ÖĞRETMENLİK YAPAN VAR

Sahte diplomayla yakalanan örneklerden bazıları: n Özel bir üniversitenin sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olan Ayşe S., Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda Eylül 2015'te göreve başladı. Bakanlığa ulaşan ihbarla yapılan incelemede Ayşe S.'nin sınav sonuç belgesinde tahrifatla memur olduğu ortaya çıktı.

- Serkant Şahin 2008 yılında, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıftan terk olmasına rağmen, sahte diplomayla Sağlık Bakanlığı'na başvurup atamasını yaptırdı. Şahin sahte diplomayla 7 yıl doktorluk yaptı.

- İTÜ araştırma görevlisi olan Sinan Ö.'nün “sahte doktora” yaptığı belirlendi. Olay, Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı'nın Berlin Teknik Üniversitesi'ne gönderdiği teşekkür e-mail'ine verilen “Böyle bir doktora öğrencimiz yok” yanıtıyla ortaya çıktı.

- Konya'da, 20 yıl öğretmenlik ve 1 yıl müdür yardımcılığı yapan Hülya Ö.'nün üniversite mezunu olmadığı ortaya çıkmıştı. Hakkında idari ve adli soruşturma başlatılan sahte öğretmenin 20 yıllık maaşının geri alınması için dava açıldı.

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